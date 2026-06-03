Семейная ссора вышла из-под контроля: семь человек погибли в результате стрельбы в США

В Маскатине, что в американском штате Айова, в результате нескольких случаев стрельбы, которая была вызвана бытовой ссорой, погибли шесть человек. Подозреваемого в стрельбе правоохранители также нашли мертвым – с огнестрельным ранением, которое он нанес сам себе. Таким образом, всего из-за бытовой ссоры погибло семь человек.

Видео дня

Все погибшие – члены семьи подозреваемого, 52-летнего жителя города Райана Уиллиса Макфарланда. Об этом рассказала полиция Маскатина.

Акт зла

Глава полиции Маскатина Энтони Кис назвал стрельбу "актом зла". По его словам, правоохранители получили сообщение о стрельбе в частном жилом доме, прибыли на место вызова, где нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

К тому времени подозреваемый Райан Макфарланд уже сбежал из дома. Правоохранители нашли его вскоре на тропе вдоль реки возле пешеходного моста.

По словам Энтони Киса, подозреваемый был с огнестрельным ранением, которое он нанес сам себе. Правоохранители пытались оказать стрелку необходимую медицинскую помощь, однако он скончался.

Уже после этого детективы нашли в другом доме тело еще одного (как считается, убитого стрелком) мужчины. Дальнейшие поиски привели офицеров к предприятию, где работали убитые мужчины (это металлообрабатывающая мастерская), инашли там еще одно тело.

Что известно о жертвах

Энтони Кис добавил, что у подозреваемого были ранее судимости, но не поделился никакими подробностями. Он также не назвал имен и возраст жертв и отметил, что расследование продолжается.

Несколько местных масс-медиа сообщили, что среди первых найденных жертв Райана Макфарланда его жена и несовершеннолетние дети. Согласно их сообщениям, стрельба произошла из-за"длительной семейной ссоры".

Мэр города Брэд Барк отметил, что "сердца горожан тяжелы после трагических стрельбы, которая унесла жизни невинных людей".

Другие случаи стрельбы

Напомним, что в Вашингтоне, США, неподалеку от Белого дома, также произошла стрельба – с участием неизвестного и нескольких сотрудников Секретной службы. Подробности этого инцидента власть до сих пор не обнародовала, известно лишь, что в результате стрельбы два человека получили ранения.

А в конце мая вблизи города Трухильо на севере Гондураса в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек. Нападение произошло на ферме по производству пальмового масла. В местной полиции заявили, что убийства произошли в районе, пострадавшем от "эндемического насилия", вызванного преступными группировками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!