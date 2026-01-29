В США после украинской операции 'Паутина' выявили уязвимость своих оборонных объектов – Defense News

В Соединенных Штатах Америки зафиксированы серьезные проблемы с защитой оборонной инфраструктуры от атак беспилотников. Этому предшествовали появление неизвестных дронов над американскими объектами и успешная украинская спецоперация "Паутина" против авиации страны-агрессора России.

Об этом говорится в отчете генерального инспектора министерства войны США, на который ссылается издание Defense News. В документе отмечается, что ключевая проблема заключается не в нехватке ресурсов, а в бюрократической несогласованности и нечетких правилах.

В частности, в Кодексе США среди объектов, которые обязательно должны быть защищены от беспилотников, не указаны тренировочные базы. Из-за этого авиабаза "Люк" в Аризоне, где проходит подготовку личный состав и пилоты истребителей F-35, формально не должна иметь средства противодействия БПЛА. Таким образом, в случае атаки дронов ответственные лица не имеют правовых оснований противодействовать беспилотникам, даже если соответствующие системы есть в распоряжении базы.

Подобная путаница возникла и вокруг завода №42 Военно-воздушных сил США в Палмдейле, который два года назад несколько раз подвергался атакам "неизвестных" дронов. Несмотря на то, что объект входит в перечень защищаемых, в ВВС США заявляли, что завод якобы не включен в этот список. В то же время Пентагон не смог дать четкого ответа.

Отдельно в отчете поднимается вопрос ответственности за защиту оборонных объектов. Учения по противодействию малым дронам показали необходимость создания структуры, которая будет координировать действия различных органов власти во время отражения таких атак. Во время тренировок также определены временные ограничения реагирования: после появления дрона над объектом у соответствующих служб есть всего 67 секунд, чтобы обменяться информацией и установить, является ли беспилотник своим или враждебным.

Как сообщал OBOZ.UA, в новой стратегии национальной обороны США главным приоритетом определено доминирование страны в Западном полушарии, защита собственной территории и сдерживание Китая. Страна-агрессор Россия в документе называется "управляемой угрозой" и не относится к приоритетным. Наоборот, общая ответственность за оборону Европы от "управляемой угрозы" возлагается на союзников по НАТО.

