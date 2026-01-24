УкраїнськаУКР
Меньше помощи союзникам: США меняют военный курс

В новой стратегии национальной обороны США главным приоритетом определено доминирование страны в Западном полушарии, защита собственной территории и сдерживание Китая. Страна-агрессор Россия в документе называется "управляемой угрозой" и не относится к приоритетным. Наоборот, общая ответственность за оборону Европы от "управляемой угрозы" возлагается на союзников по НАТО.

Причем поддержка союзников в Европе "еще более ограничивается". Буквально так указано в National Defense Strategy 2026 – документ обнародовал Пентагон.

Что показательно – в "шапке" документа ведомство назвало себя по новому, как "Министерство войны", хотя предложенное американским президентом Дональдом Трампом новое название министерства обороны еще не одобрено законодателями.

"Поскольку вооруженные силы США сосредоточены на защите родины и на Индо-Тихоокеанском регионе, наши союзники и партнеры в других регионах будут нести основную ответственность за свою собственную оборону при критически важной, но еще более ограниченной поддержке со стороны американских вооруженных сил", – указано в документе.

Управляемая угроза РФ

Россия в документе названа"постоянной, но управляемой угрозой". Но – не американской угрозой, а затрагивающей лишь страны восточного фланга НАТО.

"Министерство готово обеспечить готовность вооруженных сил США к отражению российских угроз национальной безопасности США. Министерство также продолжит играть важную роль в самой НАТО, даже несмотря на то, что мы корректируем расположение и деятельность вооруженных сил США в европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также собственные возможности наших союзников. Москва не в состоянии претендовать на превалирование в Европе. Европейская часть НАТО превосходит Россию по экономическому масштабу, численности населения и, следовательно, потенциальной военной мощи", – указано в документе.

Сдерживание КНР

В новой "Стратегии национальной обороны" Китаю, который ранее в аналогичных документах считался одной из главных угроз для США отведено всего два коротких абзаца. Пентагон считает, что Пекин можно и нужно сдерживать путем дипломатии и усиления обороны в Тихом океане.

Более того, в документе вообще не упоминается Тайвань, что является заметным изменением риторики США – в предыдущих Стратегиях независимость этого островного государства всегда фигурировала в качестве "национальных интересов" Америки.

Главный акцент

Главный акцент в новой Стратегии сделан на защите американских границ. Однако угроза не военная, и Пентагон это признает. В документе указано, что на границах главное внимание будет посвящено противодействию нелегальной миграции, наркотрафику и "отдельным формам вторжения".

Причем"безопасность границ – это национальная безопасность", отмечается в документе.

В новой Стратегии немало строк отдано для критики предыдущей администрации, в том числе за пренебрежение безопасностью границ (якобы именно это привело к "наплыву нелегальных иммигрантов" и "широкомасштабному незаконному обороту" наркотиков).

Поддержка Украины

По мнению администрации Трампа, союзники по НАТО в состоянии взять на себя основную ответственность за оборону Европы.

"Это включает ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявлял президент Трамп, война в Украине должна закончиться. Однако, как он также отмечал,это прежде всего является ответственностью Европы", – довольно лаконично сказано в документе.

Содержательные разногласия

В целом новая американская Стратегия выписана под курс текущего хозяина Овального кабинета – Дональда Трампа. Причем это не скрывается – в документе прямым текстом сказано, что вышеупомянутая политика соответствует так называемой "доктрине Трампа".

Именно поэтому документ перенасыщен нелогичными разногласиями. Так, в Стратегии "управляемая угроза" России в одном из абзацев довольно точно определена "одним из крупнейших арсеналов ядерного оружия", а уже в другом указано, что Россия "не в состоянии претендовать на превалирование в Европе".

Что предшествовало

Как и в Стратегии нацбезопасности США, опубликованной администрацией Трампа в декабре 2025 года, новая стратегия ставит Латинскую Америку на первое место в повестке дня США.

Пентагон "восстановит военное доминирование США в Западном полушарии" "для защиты нашей родины и нашего доступа к ключевым территориям во всем регионе", отмечается в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущую Стратегию Трамп назвал "дорожной картой, которая позволит Америке оставаться самой великой и успешной страной в истории человечества и домом свободы на земле".

Причем предыдущий документ также был сосредоточен не столько на военной доктрине, сколько на критике Европы и предшественников Трампа.

