В США подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой признали психически неспособным к суду: что это значит

В США подозреваемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой признали психически неспособным к участию в судебном процессе. Речь идет о мужчине, которого обвиняют в смертельном нападении на 23-летнюю беженку в городе Шарлотт.

Такое решение означает, что сейчас судебное рассмотрение дела не может состояться. Об этом сообщает Daily Wire.

Что известно

ДеКарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина, признали неспособным к судебному разбирательству после обследования в Центральной региональной больнице. Согласно отчету от 29 декабря 2025 года, он не может полноценно участвовать в процессе.

По законодательству штата Северная Каролина, такая неспособность означает, что обвиняемый не понимает сути судебного производства или не может помогать в собственной защите. В таких случаях лицо не может быть судимо или наказано до момента восстановления его процессуальной дееспособности.

Трагедия произошла 22 августа 2025 года. По данным следствия, 23-летняя Ирина Заруцкая ехала поездом LYNX Blue Line в Шарлотте, когда нападавший внезапно набросился на нее с ножом и нанес несколько ударов в шею. От полученных ранений девушка погибла.

Это преступление вызвало значительный резонанс в США и за их пределами. Отмечается, что Браун имел длительный криминальный послужной список – по меньшей мере 14 предыдущих арестов, в частности за вооруженное ограбление и нападения с применением смертельного оружия. Ранее он отбыл пять лет заключения за вооруженное ограбление, однако в ряде других случаев избежал сурового наказания.

После трагедии власти штата отреагировали изменениями в законодательстве. Через два месяца губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал так называемый "Закон Ирины", который ужесточает правила досудебного освобождения и отменяет отдельные формы безналичного залога для подозреваемых в насильственных преступлениях.

Адвокат обвиняемого Дэниел Робертс обратился в суд с просьбой отложить слушания, чтобы выяснить, будет ли настаивать прокуратура на применении смертной казни. Кроме этого, Брауну предъявлено федеральное обвинение в совершении акта насилия, приведшего к смерти в системе общественного транспорта.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп публично призвал к смертной казни для подозреваемого, отметив жестокость преступления.

