В Италии 63-летняя украинка погибла, когда ехала на электросамокате: местная полиция почему-то отвергает версию аварии или убийства

В Италии произошла трагедия с 63-летней украинкой Татьяной Кучеренко. Женщина ехала на электросамокате вдоль дороги, по неизвестным причинам упала и умерла. Полиция ведет расследование.

Полиция отвергает версию убийства

Трагедия случилась 21 августа, через месяц после того, как украинка отметила свое 63-летие. Как сообщает полиция, Татьяну Кучеренко обнаружили днем, она лежала на обочине дороги в небольшом канале, женщина не подавала признаков жизни. Рядом лежал электросамокат.

Почему-то полиция отвергает версию, что Татьяну могла сбить проезжающая машина или кто-то столкнул. Правоохранители предполагают, что женщине стало плохо, она потеряла равновесие и упала, потеряв сознание.

А поскольку она оказалась хоть и в неглубоком канале вдоль дороги, то могла просто захлебнуться. Хотя и не исключают версию утопления. Сейчас проводится следствие и экспертиза.

Давно работала в Италии

Татьяна Кучеренко уже много лет работала в Италии, ухаживала за пожилыми людьми. Судя по фото, в Италии она пережила и эпидемию ковида. Она рассказывает на своей страничке в соцсети, что сидела на карантине, потом, когда разрешили, вышла на улицу погулять и подышать свежим воздухом.

Полиция по ошибке назвала Татьяну русской. На самом деле женщина родилась в Ставрополье, но жила в Полтавской области, потом в Киеве. Тут, в столице, живет ее сын Александр.

Он сообщил, что мама когда-то работала в России и была там, когда распался Советский Союз. Поэтому получила российский паспорт.

"Однако российскую пенсию ей все равно не дали, потому что она украинка, и до итальянской пенсии она тоже не дожила. Наша семья из Полтавы", – написал в одном из комментариев сын Александр.

Также он добавил, что мама должна была приехать в отпуск в Украину 10 августа, но ее не отпустили.

"Она была солнышком, доброй и чуткой. А еще была бойцом и хотела жить только в Украине", – сообщил OBOZ.UA сын погибшей Александр.

Судя по страничке Татьяны в соцсетях, она очень переживала из-за войны в Украине. Публиковала фото того, что творят россияне в нашей стране, что происходило под Киевом, в Буче и Ирпене.

Знакомые Татьяны отзываются о ней как об очень светлом и добром человеке.

"Моя любимая Мамочка, ты жила для меня! Я всегда это ценил! Ты гордилась мной, а я тобой!" – написал ее сын.