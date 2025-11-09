В США из-за шатдауна отменили тысячу авиарейсов: авиадиспетчеры увольняются из-за задержки зарплаты

На фоне самого длительного правительственного шатдауна в истории Соединенных Штатов Америки крупнейшие авиаперевозчики страны уже отменили около тысячи рейсов. Это составляет около 10% от общего количества внутренних авиаперелетов.

Об этом пишет APnews. Причиной массовых отмен стало сокращение персонала в авиационной отрасли. Все больше диспетчеров увольняются после почти месяца без зарплаты из-за остановки работы федеральных учреждений.

Ожидается, что на следующей неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может приказать отменить еще больше рейсов. Если шатдаун затянется, агентство планирует еженедельно сокращать авиасообщение еще на 5%, несмотря на рост спроса накануне Дня благодарения.

Кроме того, представители американских авиакомпаний прогнозируют незначительные перебои в выходные и уверяют, что международные перелеты останутся без изменений.

Причины шатдауна в США

С конца XIX века в США существует закон, который останавливает работу федеральных органов, если они не получили финансирование. Это явление называется "шатдаун" и оно наступает, когда Конгресс не успевает принять, а президент не подписывает бюджетные расходы на следующий год для правительственных структур.

Шатдаун, который начался 1 октября, был вызван неспособностью Конгресса договориться о новом соглашении по финансированию.

Республиканцы настаивают на сокращении бюджетных расходов, в частности, за счет отмены субсидий на медицинское страхование и урезания программы Medicaid (госстрахование для малоимущих).

Демократы категорически против этого подхода, они считают, что на фоне стремительного роста расходов на здравоохранение жизненно важно помогать десяткам миллионов американцев с низкими доходами.

Республиканцы с самого начала кризиса призывали к принятию временного бюджета, который устанавливает расходы на уровне прошлого финансового года. Это означало бы фактически еще раз отложить принятие решений. Они довольны развитием событий, когда администрация Трампа уже самостоятельно внедряет сокращение расходов, без участия бюджетных органов Конгресса.

Демократы хотят, чтобы эта практика закончилась. Они отказываются поддержать краткосрочные меры по финансированию правительства, если республиканцы не согласятся продлить субсидии на медицинское обслуживание для американцев с низким уровнем дохода. Республиканцы обвиняют демократов в том, что они "держат правительство в заложниках".

Последствия шатдауна

Следствием остановки работы правительства в США стало то, что госслужащие остались без зарплаты, а миллионы американцев – без необходимых услуг. И влияние шатдауна на граждан США растет с каждым днем.

Тысячи федеральных служащих уже не получили заработную плату. Кроме этого, растут опасения относительно усиления влияния на авиаперевозки по всей территории США, поскольку авиадиспетчеры и персонал аэропортов работают без оплаты.

Министр транспорта Шон Даффи предупредил о возможном "массовом хаосе" и возможном закрытии части воздушного пространства, если шатдаун продлится. Последствия шатдауна также ощутили на себе американцы с низким уровнем дохода, которые зависят от государственных услуг.

Каждый восьмой житель США зависит от продовольственной помощи в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи (Snap) – а это 42 миллиона американцев. Из-за отсутствия финансирования в этом месяце выплачивается лишь часть этой помощи.

Администрация Трампа сначала заявила, что в ноябре средства Snap распределяться не будут, но американский суд постановил, что для предоставления людям помощи должны быть использованы резервные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает ремонт в Белом доме. Сейчас уже завершен ремонт ванной комнаты Линкольна – во время реконструкции помещения украсили мрамором в соответствии с требованиями нынешнего хозяина Овального кабинета.

Напомним, что среда, 5 ноября 2025 года, стала 36-м днем остановки работы правительства США, что стало самым длинным "шатдауном" в истории Соединенных Штатов. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентства Дональда Трампа в 2019 году.

