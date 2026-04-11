В США автоматически будут ставить мужчин на воинский учет по достижении 18 лет – Business Insider

Конгресс Соединенных Штатов еще в конце прошлого года одобрил законопроект об оборонной политике страны, в котором предусматриваются изменения в регистрации военнообязанных лиц США. В частности, предусматривается "автоматическая регистрация" в соответствующую базу данных Пентагона всех без исключения мужчин с гражданством США, начиная с 18-летних лиц.

Изменения в законе об оборонной политике страны вступят в силу в этом году; "автоматическая регистрация" заработает уже в декабре. Однако "это не означает, что обязательный военный призыв уже готовится", пишет Business Insider.

О чем речь

В Пентагоне есть отдел SSS – Системы выборочной службы. Именно этот отдел ведет регистрацию американцев, решивших прийти в армию по контракту. Причем заполнять соответствующие формы раньше были обязаны сами контрактники, а не чиновники отдела SSS.

Теперь этого от будущих воинов не будут требовать. Но и чиновники SSS этого делать не будут – в Пентагоне решили просто объединить несколько баз данных в одну(по аналогии украинской базы "Оберег"). Таким образом, в базе будут собраны все 18-летние мужчины с гражданством США.

В Пентагоне это объяснили "упрощением процесса регистрации" и "обновлением бюрократических процессов, которое сэкономит время и деньги".

Так или иначе, оппозиция текущей администрации США утверждает, что такой шаг "может значительно облегчить проведение призыва, если это будет необходимо". То есть, облегчить возвращение обязательного призыва.

Что такое Выборочная служба

Система призыва в США была создана ещё во время Первой мировой войны, а первый призыв по этой системе состоялся в 1940 году (перед вступлением страны во Вторую мировую войну). Он включает в себя как добровольную составляющую, так и часть обязательного призыва в армию.

Именно такой системой пользовался Пентагон в течение десятилетий, до войны во Вьетнаме, включая ее. Именно из-за последней обязательный призыв в США стал крайне непопулярным. И поэтому в 1973 году Вооруженные силы США перешли на полностью добровольную систему службы в армии.

Система выборочной службы и соответствующая регистрация появились лишь в 1980 году, "на случай, если общенациональный призыв снова понадобится".

Имеющаяся база данных SSS существует для того, что оборонное ведомство называет статусом "глубокой готовности" страны к мобилизации.

Почему это важно

Тема в США стала крайне актуальной с начала операции "Эпическая ярость" – войны с Ираном. Напомним, что среди прочего, в Пентагоне рассматривали вариант вторжения в исламскую страну, причем тысячи морских пехотинцев на борту десантных кораблей были перемещены в регион.

В Белом доме не отрицали возможность введения американских войск в Иран. У Трампа говорили, что "это не входит в текущий план сейчас, но президент снова мудро держит свои варианты на столе". Именно на фоне возможности вторжения в другую страну в Пентагоне и задумались над возвращением к обязательной военной службе.

Хотя и такое решение потребует однозначного одобрения Конгресса.

