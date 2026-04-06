'Трамп не шутит': министр войны пригрозил Ирану 'мощнейшим ударом'

Министр обороны (сейчас – войны) США Пит Хегсет анонсировал мощнейшие американские удары по Ирану. Один из них Соединенные Штаты нанесут в понедельник, 6 апреля.

Видео дня

Об этом Хегсет заявил, выступая в Белом доме. Еще один удар, по его словам, запланирован на следующий день, и он будет еще более массивным.

Глава Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не шутит с Ираном. Под его командованием Америка "демонстрирует силу и возвращает наш народ домой с победой".

"Согласно указанию президента, сегодня будет наибольшее количество ударов с начала этой операции. Завтра – даже больше, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит", – заявил Хегсет.

Ранее стало известно, что окружение американского президента Дональда Трампа и он сам считают, что "сокрушительная демонстрация силы" создаст действенные рычаги влияния на Иран. И хотя Трамп до сих пор окончательно не определился, в Пентагоне подробно разрабатывали военные варианты "финального удара" по Ирану – с использованием наземных войск.

Отмечалось, что уже существуют четыре варианта такого "финального удара". Три из них предусматривают наземное вторжение в Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, Соединенные Штаты и Иран совместно с группой региональных посредников ведут переговоры о возможном 45-дневном перемирии, которое может стать шагом к завершению войны. В то же время, несмотря на то, что обсуждения продолжаются, шансы на быстрое достижение соглашения остаются невысокими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!