В США арестовали двух украинцев за незаконное голосование на выборах: что известно

Миграционная и таможенная правоохранительная служба Соединенных Штатов арестовала двух граждан Украины. Арестованные украинцы якобы незаконно голосовали на президентских выборах 2024 года.

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Об этом сообщила глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем. Она добавила, что ее подчиненные арестовали двух украинцев "в сотрудничестве с DOGE" – департаментом по сокращению государственного аппарата.

Причем здесь департамент Илона Маска DOGE, госчиновница никак не объяснила.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы несете ответственность", – отметила она.

Сообщению министра предшествовало сообщение ее подчиненных из министерства, которые отметили, что Ноем вместе с президентом США Дональдом Трампом "создали самую безопасную границу в истории Америки".

Министерство внутренней безопасности, миграционная таможенная служба США, департамент DOGE и прочие органы пока никакой информации об аресте украинцев не предоставили.

Согласно федеральному закону страны о выборах в Соединенных Штатах право голоса имеют только граждане, достигшие на дату президентских выборов 18-летнего возраста и зарегистрированные в соответствии с правилами штата, в котором они проживают.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля министр Кристи Ноем стала жертвой воров. Ее ограбили во время ужина в ресторане в центре Вашингтона – у женщины похитили сумочку со значительной суммой денег.

В настоящее время, как сообщают ее подчиненные, оба похитителя задержаны, а сумочка возвращена.

Недавно в Соединенных Штатах снова прошли протесты против политики президента Дональда Трампа. В этот раз на демонстрации под названием "50501" вышли тысячи человек.

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