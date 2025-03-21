'Ищет иглу в стоге сена': Федеральный суд США заблокировал Маску доступ к данным социального обеспечения

Федеральный суд США заблокировал попытку Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получить доступ к данным Администрации социального обеспечения (SSA). Судья Эллен Липтон Холландер из Мэриленда заявила, что передача личной информации миллионов американцев нарушает законы о конфиденциальности.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Белый дом пока не прокомментировал решение суда.

"Команда DOGE, по сути, занимается рыболовством в SSA в поисках эпидемии мошенничества, основываясь только на подозрениях. Она начала поиск пресловутой иглы в стоге сена, не имея никаких конкретных данных о том, что игла действительно находится в стоге сена", – заявила Холландер.

Маск настаивал, что полученные данные помогут выявить незаконные социальные выплаты, которые, по его словам, могут составить миллионы случаев. Однако критики считают, что такие действия открывают путь к злоупотреблениям и использованию конфиденциальной информации не по назначению.

Администрация Трампа ранее поставила DOGE задачу сократить государственные расходы и это решение суда стало серьезным препятствием для реализации этой инициативы.

Напомним, Илон Маск, которого президент Трамп назначил ответственным за урезание государственных расходов, заявил, что США рискуют стать "банкротами". Причиной тому, по мнению Маска, будет отсутствие сокращения бюджета.

Ранее сообщалось, что в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и чтобы владельцы этих электрокаров от них избавились в знак протеста против деятельности DOGE.

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