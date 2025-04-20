В США тысячи людей вышли на протесты против политики Трампа: чего они требовали. Фото

В субботу, 19 апреля, в Соединенных Штатах Америки снова прошли протесты против политики президента Дональда Трампа. В этот раз на улицы вышли тысячи людей.

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Они собирались возле Белого дома, мест продаж автомобилей Tesla и в центрах многих городов, чтобы выразить свое недовольство действиями властей. Об этом сообщает BBC и CBS News.

Известные под названием "50501", что означает "50 протестов, 50 штатов, 1 движение", демонстрации были приурочены к 250-летию начала Войны за независимость США.

Чего требовали протестующие

Американцы, которые вышли на улицы, призывали вернуть сальвадорца Килмара Абрего Гарсию, которого ошибочно депортировали в Сальвадор.

Также протесты были направлены против деятельности Департамента эффективности правительства США (DOGE) по сокращению рабочих мест в федеральных структурах и уменьшению других бюджетных расходов.

Многие демонстранты держали плакаты с надписью "Нет королям!", апеллируя к годовщине начала войны против английского господства. Этот протест является частью общенациональной демонстрации, осуждающей политику и действия Белого дома, которые протестующие называют антидемократическими.

"Нам нужно проснуться. Мы не можем воспринимать это как должное. Демократия умирает в тишине", – заявил протестующий в Филадельфии.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска.

Тысячи людей были возмущены действиями главы Белого дома касательно экономики, депортации и борьбы с коррупцией. Протестующие собрались во Франкфурте, Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне, а также в десятках городов США.

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