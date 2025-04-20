В США тысячи людей вышли на протесты против политики Трампа: чего они требовали. Фото
В субботу, 19 апреля, в Соединенных Штатах Америки снова прошли протесты против политики президента Дональда Трампа. В этот раз на улицы вышли тысячи людей.
Они собирались возле Белого дома, мест продаж автомобилей Tesla и в центрах многих городов, чтобы выразить свое недовольство действиями властей. Об этом сообщает BBC и CBS News.
Известные под названием "50501", что означает "50 протестов, 50 штатов, 1 движение", демонстрации были приурочены к 250-летию начала Войны за независимость США.
Чего требовали протестующие
Американцы, которые вышли на улицы, призывали вернуть сальвадорца Килмара Абрего Гарсию, которого ошибочно депортировали в Сальвадор.
Также протесты были направлены против деятельности Департамента эффективности правительства США (DOGE) по сокращению рабочих мест в федеральных структурах и уменьшению других бюджетных расходов.
Многие демонстранты держали плакаты с надписью "Нет королям!", апеллируя к годовщине начала войны против английского господства. Этот протест является частью общенациональной демонстрации, осуждающей политику и действия Белого дома, которые протестующие называют антидемократическими.
"Нам нужно проснуться. Мы не можем воспринимать это как должное. Демократия умирает в тишине", – заявил протестующий в Филадельфии.
Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска.
Тысячи людей были возмущены действиями главы Белого дома касательно экономики, депортации и борьбы с коррупцией. Протестующие собрались во Франкфурте, Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне, а также в десятках городов США.
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