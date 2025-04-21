Министра внутренней безопасности США ограбили в центре Вашингтона – CNN

Вечером в воскресенье, 20 апреля, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой вора. Ее ограбили во время ужина в ресторане в центре Вашингтона.

Видео дня

Политик подтвердила инцидент в понедельник, 21 апреля, передает CNN. На тот момент, как рассказала Ноэм, вора и украденные вещи еще не нашли.

Неназванный источник CNN в правоохранительных органах заявил, что Секретная служба США, обеспечивающая безопасность министра, просмотрела записи с камер наблюдения в ресторане Capital Burger. На видео видно, что неизвестный белый мужчина в медицинской маске украл сумку Ноэм и покинул ресторан.

В сумке были водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск Министерства внутренней безопасности, косметичка, пустые чеки и около 3000 долларов наличными.

Секретная служба начала расследование, чтобы отследить любое использование документов чиновницы.

Республиканке Кристи Ноэм 53 года, она родилась в штате Южная Дакота и имеет норвежские корни. Активно поддерживает политику Дональда Трампа, в том числе антииммиграционные программы; резко выступает против абортов и ЛГБТК+, также является антиваксером.

В ноябре 2024 года Трамп номинировал Кристи Ноэм на должность министра внутренней безопасности. Официально утверждена на должности Сенатом 25 января 2025-го.

Как ранее писал OBOZ.UA, 19 апреля в Соединенных Штатах снова прошли протесты против политики президента Дональда Трампа. В этот раз на демонстрации под названием "50501" вышли тысячи людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!