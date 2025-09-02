Во Франции суд выдал ордер на арест экс-президента Сирии Асада: в чем его обвиняют

Французские суды выдали сразу семь ордеров на арест бывших высокопоставленных чиновников сирийского режима, включая бывшего президента Сирии Башара Асада. Кроме того, был возобновлен аналогичный ордер Национальной антитеррористической прокуратуры Франции, который ранее был отменен Кассационным судом.

Новые ордера, как отмечают французские СМИ, касаются обстрела города Хомс в 2012 году, в результате которого погибли двое журналистов. Восстановленный ордер антитеррористической прокуратуры касается использования армией Асада химического оружия в 2013 году.

Что предшествовало

В начале 2012 года армия бывшего сирийского диктатора начала штурмовать город Хомс, который в то время контролировался повстанцами. Среди прочего, 22 февраля в городе попало под обстрел здание пресс-центра. Из-за этого обстрела погибли 56-летняя американская журналистка Мари Колвин из Sunday Times и 28-летний французский фотограф Реми Охлик.

Также были ранены французская журналистка Эдит Бувье, британский фотограф Пол Конрой и их сирийский переводчик Ваэль Аль-Омар.

Начиная с декабря 2012 года по май 2013 года было зафиксировано как минимум 10 случаев применения химического оружия правительственными военными Сирии против бойцов оппозиционных сил страны. Весной 2013 года соответствующие доказательства власти США и Великобритании представили на рассмотрение экспертов ООН.

Кого и в чем обвиняют

Парижский суд выдал ордера на арест семи бывших высокопоставленных чиновников Сирии "за соучастие в военных преступлениях и преступлениях против человечности". Кроме Башара Асада, в ордерах фигурируют Махер Асад, брат свергнутого президента и "фактический руководитель 4-й сирийской бронетанковой дивизии" (на момент событий в Хомсе), глава тогдашней разведки страны Али Мамлюк, начальник штаба сирийской армии Али Аюб и другие.

Атака на Хомс и, соответственно, убийство журналистов считаются "самым старым сирийским делом, которое расследовали в Париже". А издание этих семи ордеров на арест является шагом, который открывает путь к судебному разбирательству дела во Франции.

Химическое оружие Асада

В 2021 году французские следователи начали расследовать обстоятельства химической атаки солдатами Асада повстанцев неподалеку от сирийской столицы Дамаска в районах Адра и Дума. Военные Асада, как доказано, применили 4 и 5 августа 2013 года газ зарин, в результате чего погибли более 1000 человек.

Практически сразу со следствием Национальная антитеррористическая прокуратура Франции выдала международный ордер на арест Асада за указанное применение запрещенного оружия. Но в июле высшая судебная инстанция Франции – Кассационный суд – отменила этот ордер, сославшись на то, что документ был выдан во время, когда на Асада распространялся иммунитет главы государства.

Теперь и этот ордер восстановлен.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция далеко не единственная страна, которая желала бы увидеть бывшего сирийского диктатора на своей территории. Асад бежал в Россию в начале декабря прошлого года, а в январе сирийские чиновники обратились к Кремлю с запросом передать его Дамаску, однако Москва отказалась его выдавать.

