В Сирии арестовали генерала времен Асада: в чем его обвиняют

Сирийское министерство внутренних дел объявило об аресте генерала времен экс-президента Башара Асада. Речь идет о Харделе Ахмеде Даюбе, которого подозревают в причастности к химической атаке на пригород Дамаска в августе 2013 года.

Об аресте написало издание The Times of Israel со ссылкой на заявление сирийского МВД. В министерстве утверждают, что Даюб был непосредственно вовлечен в "систематические нарушения против гражданского населения".

В заявлении также сказано, что во время службы в отделении спецслужб в Дамаске генерал "способствовал логистической координации бомбардировки Восточной Гуты международно запрещенным химическим оружием". Сирийские власти заявили, что он находился в районе Хараста и курировал репрессивные операции.

Задержание провели уже при новой сирийской власти, сформированной после свержения режима Асада в 2024 году. Генерала также обвиняют в преследовании гражданских и внесудебных казнях.

Свидетельства очевидцев

Химическая атака в Восточной Гуте произошла в августе 2013 года, когда в Сирии продолжался один из самых тяжелых этапов гражданской войны. По данным американской разведки и правозащитных организаций, тогда погибли более 1400 человек, среди которых были женщины и дети.

Правительство Башара Асада тогда отвергло обвинения. Однако после международного давления согласилось передать свой химический арсенал, чтобы избежать ударов США. Но даже после этого Асад оставался у власти еще более десяти лет.

Те события хорошо запомнились многим сирийцам. Медики и очевидцы, рискуя жизнью, публиковали видео с места атаки и общались с журналистами. На кадрах были люди с симптомами отравления, переполненные больницы и хаос в жилых кварталах.

Новые обвинения

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что Даюб также координировал действия с Ираном и группировкой "Хезболла", которая поддерживала правительство Асада во время войны. Кроме этого, его подозревают в причастности к внесудебным убийствам.

За последние месяцы это уже не первый арест бывших чиновников и силовиков времен Асада. Новая власть Сирии после смены режима начала серию задержаний людей, которых считает причастными к военным преступлениям и репрессиям против гражданского населения.

Напомним, Башара Асада отстранили от власти в 2024 году силы повстанцев, которых возглавлял нынешний президент Сирии Ахмед аль-Шараа. После этого новое руководство страны пообещало пересмотреть дела о преступлениях периода гражданской войны.

