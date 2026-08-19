«Лебединая песня»: брат принцессы Дианы выпустит книгу воспоминаний о сестре, в которой обещает раскрыть правду

Брат покойной принцессы Дианы Чарльз Спенсер готовит к выходу книгу о жизни сестры. Издание должно выйти в свет накануне 30-й годовщины её гибели и рассказать историю Дианы с точки зрения её брата.

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Книгу"Swan Song: Diana, My Sister"издаст Майкл Джозеф, подразделение Penguin Random House. Ожидается, что в следующем месяце она выйдет в Великобритании, а впоследствии будет опубликована в других странах мира, передает Reuters.

Личный взгляд

Спенсер пояснил, что в последнее время снова получал многочисленные запросы на интервью о сестре. По его словам, это убедило его записать собственные мысли и воспоминания о Диане.

"Это убедило меня зафиксировать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, вместо того чтобы вновь с дискомфортом читать мнения других, многие из которых основаны на неправде, которая со временем стала восприниматься как истина", – заявил Спенсер.

Автор также отметил, что стремится рассказать правду о Диане со своей точки зрения. Он добавил, что, как и во время речи на её похоронах, хочет говорить от имени сестры и делать это открыто и позитивно.

История семьи

Диана стала первой женой нынешнего короля Великобритании Чарльза III. Она вышла за него замуж в 1981 году во время пышной церемонии и впоследствии стала одной из самых фотографируемых женщин в мире.

Брак пары со временем ухудшился. Чарльз и Диана официально развелись в 1996 году.

31 августа 1997 года Диана погибла в возрасте 36 лет. Автомобиль, в котором она находилась вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом, разбился в туннеле Пон-де-л'Альма в Париже при попытке скрыться от фотографов-папарацци на мотоциклах.

Во время похорон принцессы Спенсер выступил с речью, в которой резко раскритиковал британскую королевскую семью.

Значение книги

Издательский директор Penguin Random House Дэниел Баньярд назвал будущую книгу"изданием исторического значения".

30-я годовщина смерти Дианы придется на 2027 год. Именно к этому времени Спенсер решил обнародовать свои воспоминания о сестре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате автомобильной аварии, в которой она ехала вместе с Доди Аль-Файедом.

Позже OBOZ.UA писал, что королевский эксперт раскрыл истинную причину ссоры Чарльза III и Дианы, после которой они расстались.

OBOZ.UA также писал, что на аукцион выставят еще одно письмо принцессы Дианы, написанное в 17 лет. Оно раскрывает одну из ее юношеских мечтаний.

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