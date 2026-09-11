"Путину не удастся сломать Украину": Джонсон представил во Львове свою книгу "Оков нет"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил свою книгу "Оков нет" (в оригинале – Unleashed) в рамках львовского фестиваля BookForum. Ее перевод на украинский язык выпустило харьковское издательство "Виват" – ранее оно пострадало от российской атаки, о чем также упомянул британский политик.

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Об этом сообщает "Суспільне Львів". Во время презентации, которую модерировал историк Владимир Вятрович, Джонсон говорил о войне России против Украины.

"Путин пытается уничтожить украинские книги. Это издательство также пострадало от атаки на склады. Но Путину стоит прочитать эту книгу, потому что из нее он может узнать, почему он проиграет. Ему никогда не удастся сломить Украину и завоевать украинцев", – подчеркнул он.

Борис Джонсон вспомнил времена, когда он занимал пост мэра Лондона, а также был главой МИД Великобритании. Политик также высказался по поводу брексита (Brexit – сокращенное название процесса выхода Великобритании из ЕС) и будущего вступления Украины в Евросоюз.

"Сейчас люди на Западе забыли, что на Украину напали еще в 2014 году. Мы должны были сказать Путину то, что впоследствии оказалось правдой: мы вооружим Украину. Мы должны были сказать: если вы это сделаете, мы предоставим Украине много вооружения и денег. Но мы этого не сделали. И мир заплатил высокую цену, потому что мы не сделали достаточно для того, чтобы остановить это в 2022 году", – отметил политик.

Он отметил сопротивление, которое демонстрируют украинцы в войне против России, и поддержку Украины в Великобритании.

"Вы достигли очень многого, поскольку противостоите второй по величине армии в мире. Вы поддерживаете этот огонь свободы. Вы вдохновляете людей в Британии, там очень сильно поддерживают украинцев. В моем городке развешаны украинские флаги. Вы боретесь за демократию и свободу во всем мире. Но это очень трагические события, и вы не получаете помощь так быстро, как это должно было бы происходить. Например, в бельгийских банках заморожены путинские активы – это 140 миллиардов, которые можно было бы разморозить и передать на помощь Украине", – заявил Джонсон.

Экс-премьер заверил, что его страна и впредь будет поддерживать украинцев в защите от российской агрессии.

Что известно о книге Джонсона

Книга "Оков нет" – это автобиографический нон-фикшн о политическом пути Бориса Джонсона, бывшего мэра Лондона, министра иностранных дел, премьер-министра и лидера Консервативной партии. С самоиронией и откровенностью автор рассказывает о своей карьере, на которую пришлись пережить многочисленные кризисы и испытания. Не обходя вниманием профессиональные успехи, Джонсон решается говорить о своих спорных решениях и политических скандалах.

В этой работе он предстает не только талантливым политиком, но и искусным мастером автобиографической прозы, который знает, как увлечь внимание читателей, сообщает издательство "Виват".

Книга стала бестселлером благодаря откровенному, живому, эмоциональному повествованию и закулисным инсайтам, которые не звучали ранее. Издание содержит вступительное слово Валерия Залужного – посла Украины в Великобритании и главнокомандующего ВСУ в 2021-2024 годах. Книга была номинирована на премию British Book Award 2025 в категории Non-Fiction.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снял документальный фильм о войне в Украине. Ленту под названием "Boris Johnson: Into Ukraine’s Kill Zone" покажет британский телеканал Channel 5.

По словам Джонсона, он хотел лично увидеть условия, в которых находятся украинцы на передовой, а также понять, почему Великобритания должна усилить помощь Украине.

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