В Швеции военного консультанта признали виновным в шпионаже в пользу России

Шведский суд признал бывшего ИТ-консультанта Вооруженных сил Швеции виновным в попытке передачи России секретной информации. Наказание виновного суд пока не определил – 34-летний мужчина страдает серьезным психическим расстройством. Соответственно, суд обязал его пройти психиатрическое обследование и, при необходимости, лечение.

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В Вооруженных силах Швеции ИТ-консультант работал с 2018 по 2022 годы. Как отмечают шведские СМИ, на этой должности он имел доступ к секретной информации, которую пытался раскрыть России осенью 2025 года.

Хотел российские гражданство и защиту

В заявлении суда говорится, что 34-летний мужчина, страдающий серьезным психическим расстройством, в ноябре 2025 года отправился в Москву с целью передать секретную информацию, полученную во время работы в качестве ИТ-консультанта в шведской армии. Он связался с российскими ФСБ и ГРУ и предложил им секретную информацию в обмен на российское гражданство и специальную защиту.

По данным прокуратуры, обвиняемый с помощью искусственного интеллекта создал документ "Просьба о военной защите через канал ГРУ", в котором изложил свои просьбы о защите.

Обвиняемого преследовали и шантажировали

Подавляющее большинство деталей судебного процесса, длившегося три дня, неизвестно – процесс проходил в закрытом режиме. Но известно, что обвиняемый не признал вины.

Во время допроса в суде мужчина утверждал, что его "преследовало и шантажировало" Försvarets radioanstalt. FRA – это шведское правительственное агентство при Министерстве обороны. Основными задачами FRA являются радиоэлектронная разведка и поддержка государственных органов власти в сфере компьютерной безопасности.

Обвиняемый утверждает, что все обвинения против него якобы "были спровоцированы" в FRA.

Страдает серьезным психическим расстройством

Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная этим летом, установила, что мужчина страдает серьезным психическим расстройством. Поэтому предварительно суд назначил новую судебно-психиатрическую экспертизу и (при необходимости принудительную) медицинскую помощь.

Кроме того, суд обязал обвиняемого возместить ущерб по двум пунктам обвинения в домогательствах. Домогательства заключались в преследовании охранника FRA, когда тот возвращался домой с работы.

Более того, в отношении обвиняемого продолжается еще одно расследование – по подозрению в сговоре с целью заказного убийства. Сговор, как утверждается, имел место еще в декабре прошлого года. Как отметил прокурор в ходе суда, целью убийства было лицо в Швеции, а планировалось преступление в Москве.

Другие предатели

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе огласили приговор супружеской паре российских шпионов – они получили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это максимальная мера наказания за данное преступление, предусмотренная законом. Прокуроры в суде доказали вину в преступлении против государства 47-летнего уроженца Одессы и его 40-летней жены-россиянки.

А в Литве пока продолжается расследование дела в отношении гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он собирал информацию о военных объектах, перемещении техники и деятельности литовской армии, а полученные сведения передавал лицам, связанным с российскими спецслужбами.

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