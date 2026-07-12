В Одессе супружескую пару российских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы: подробности дела

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что в Одессе был вынесен приговор очередным украинским предателям. Супруги-российские шпионы получили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это максимальная мера наказания за данное преступление, предусмотренная законом.

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Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Отмечается, что по результатам рассмотрения обвинительного акта прокуроры доказали вину в преступлении против государства 47-летнего уроженца Одессы и его 40-летней жены-россиянки.

"Судебное разбирательство продолжалось с 2023 года. На протяжении всего процесса обвиняемые своей вины не признавали. Это обусловило необходимость тщательного изучения судом всего массива доказательств, собранных в ходе досудебного расследования", – говорится в сообщении прокуратуры.

Детали расследования

По данным следствия, супруги в течение четырёх лет действовали в Украине в интересах врага, собирая сведения об оборонных объектах и пытаясь получить информацию, составляющую государственную тайну.

Мужчина еще с 2013 года регулярно приезжал из России в Одессу и возвращался обратно. В прошлом он проходил военную службу в подразделениях противовоздушной обороны ВС РФ, участвовал в боевых действиях в Чечне. На территории РФ его и завербовали.

В 2018 году он вместе с женой и двумя детьми переехал в Одессу, оформив виды на постоянное проживание.

После легализации шпион перешел в "режим ожидания": изучал общественно-политическую ситуацию на юге Украины, возобновлял старые знакомства и заводил новые контакты среди одесситов. Для укрепления доверия даже начал совместный бизнес со знакомым.

По данным следствия, женщина активно помогала ему в разведывательной деятельности. Поддерживала общение с людьми, создавала впечатление порядочной семьи, налаживала доверительные отношения, внимательно слушала собеседников, задавала много вопросов и помогала собирать нужную информацию.

После начала полномасштабного вторжения РФ супруги активизировали разведывательную деятельность. Они подробно интересовались расположением воинских частей в Одессе и области, логистикой Сил обороны, военными железнодорожными перевозками и другими оборонными объектами.

Особое внимание мужчина уделил своему давнему знакомому, которого мобилизовали в ряды ВСУ. Узнав, что сын военнослужащего также проходит службу, он под предлогом затруднительного положения попросил о помощи.

Во время общения военный привозил продуктовую помощь семье шпионов. В ходе дружеских бесед завербованный пытался получить сведения о военной службе, местах дислокации подразделений, их структуре и личном составе.

Кроме того, он предпринимал попытки склонить военнослужащего к сотрудничеству. Просил сообщать о количестве и типах боеприпасов, калибре, местах и условиях хранения, системах охраны складов, а также о логистике поставок вооружения.

Также осужденный высказывал мнение, что поставки западной военной помощи необходимо уничтожать высокоточными ракетными ударами, а жертвы среди военных — это лишь разменная монета ради высокой цели.

После раскрытия попыток установления агентурного контакта дальнейшие действия обвиняемых документировались и контролировались правоохранительными органами в рамках проведения следственных и оперативных мероприятий.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала эксперта по энергетике и "агента влияния", которого российские спецслужбы пытались продвинуть на руководящую должность в украинской энергетической отрасли. По данным следствия, он работал на ФСБ и российскую военную разведку.

Как писал OBOZ.UA, СБУ разоблачила российского "крота" в ведущей академии Минобороны. По данным следствия, доцент научного центра пытался передать врагу документацию о новейших украинских ударных беспилотниках, однако был задержан в ходе спецоперации.

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