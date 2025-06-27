В Сербии задержали шесть юношей из-за 'подготовки госпереворота'

Полиция Сербии задержала шесть человек по обвинению в подготовке заговора с целью свержения правительства. Задержания состоялись накануне большого антиправительственного митинга, запланированного на 28 и 29 июня в Белграде, столице страны.

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Задержанных подозревают в "подготовке преступных действий против конституционного строя и безопасности Сербии" и "призывах к насильственному изменению конституционного строя", сообщает АР, которое ссылается на комментарий сербской полиции.

В то же время студенческое движение отмечает, что митинг все равно состоится, однако к его требованиям добавляется требование освободить задержанных.

Полиция утверждает, что задержанная группа лиц встречалась на прошлой неделе в отеле в городе Кралево, чтобы "спланировать насильственную смену власти" и "нападения на полицейских и проправительственные СМИ". У одного из задержанных якобы изъяли пистолет и боеприпасы.

Также один студент был арестован в начале этой недели по обвинению в подготовке "террористического акта" на основании его частных разговоров по мобильному телефону.

26 июня тысячи людей вышли на демонстрацию против этого ареста в Белграде (на фото ниже).

Следующий митинг, как и все другие антикоррупционные демонстрации, длящиеся почти восемь месяцев, молодежь Сербии проведет с требованием проведения новых выборов. Также, как отмечают организаторы, протестующие будут требовать освобождения всех задержанных на таких акциях.

Как сообщал OBOZ.UA, еще весной члены Народной скупщины, то есть однопалатного парламента Сербии, утвердили состав нового кабинета министров во главе с политически неопытным профессором, врачом по образованию Джуро Мацутом. В этом правительстве страны всего 31 министр, 22 из которых работали и при бывшем премьере Милоше Вучевиче.

Кабмин нового премьера уже заявил, что будет придерживаться политики предыдущего – никакой военной помощи Украине.

Напомним: протесты против власти в стране начались в декабре прошлого года после трагедии в городе Нови-Сад, где после падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Участники протестов обвиняют власть в коррупции. На митинги, главной движущей силой которых являются студенты, выходят десятки и даже сотни тысяч людей.

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