В Сербии утвердили состав нового правительства: что известно о премьер-министре Мацуте

Члены Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии 16 марта утвердили состав нового кабинета министров во главе с политически неопытным профессором, врачом по образованию Джуро Мацутой. В новом правительстве страны будет 31 министр, 22 из которых работали при бывшем премьере Милоше Вучевиче.

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Как пишет Reuters, голосование было формальностью, поскольку Сербская прогрессивная партия (Српска напредна странка, СНП) президента Александра Вучича имеет большинство (156 депутатов) в 250-местном парламенте. Новый премьер Мацут является беспартийным, однако активно поддерживает Вучича.

В ходе голосования за высказались 153 депутата, 46 были против.

Выступая перед парламентариями, Мацут заявил, что Сербия "устала от раздоров и блокад". Он и ранее осуждал массовые протесты граждан, которые продолжаются в Сербии уже несколько месяцев.

Также политик обещал сделать своими приоритетами создание условий для экономического развития, повышении качества системы высшего образования, продолжение реформы судебной системы, защите суверенитета, территориальной целостности Сербии.

В кабмине Мацута ключевые министры – финансов, обороны, внутренних дел, экономики, энергетики, культуры, экологии и т.д. – сохранили свои посты.

Оппозиционные партии требовали создания переходного правительства до выборов, которые должны состояться в 2027 году, но Вучич и его союзники это предложение отвергли.

Джуро Мацут родился 22 ноября 1963 года в Белграде. Он медик-эндокринолог, имеет докторскую степень. В 2013 году стал профессором внутренней медицины и эндокринологии.

В 2023-м Мацут выразил поддержку Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Несмотря на это, он не является членом ни одной политической партии.

После отставки Милоша Вучевича с поста премьер-министра, президент Александр Вучич выдвинул Мацуту в качестве нового главы правительства.

Напомним: протесты против властей начались в декабре прошлого года после трагедии в городе Нови-Сад, где после падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Участники протестов обвиняют власти в коррупции. На митинги, главной движущей силой которых являются студенты, выходят десятки и даже сотни тысяч людей.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывший глава сербского правительства Милош Вучевич официально ушел в отставку 19 марта, хотя объявил об увольнении еще 28 января. Это произошло на фоне массовых антикоррупционных митингов в стране.

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