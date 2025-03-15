В столице Сербии на улицы вышли около миллиона человек: требуют отставки Вучича. Фото и видео

В субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде вспыхнули массовые антиправительственные протесты. На улицы вышли сначала более 500 тысяч человек, а затем их количество возросло до около миллиона митингующих.

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Все они требовали отставки президента страны Александара Вучича. Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Все началось с возглавляемого студентами протеста с требованием привлечь правительство Вучича к ответственности за гибель 15 человек во время обрушения навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года.

Демонстранты прибыли в столицу со всей страны – пешком, на велосипедах и мотоциклах. Меры безопасности накануне митинга были усилены: на пресс-конференции 14 марта Вучич говорил, что попросил полицию проявлять сдержанность, но "те, кто угрожает миру, будут арестованы".

В конце концов протестующие перекрыли дороги, а силовики оцепили здание парламента и президентскую резиденцию. После этого начались задержания.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 марта в Сербии во время заседания парламента произошла потасовка. Оппозиционные депутаты устроили стычку и зажгли дымовые шашки, в результате чего трое депутатов получили ранения.

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