В Румынии нашли дрон с парашютом, который застрял среди деревьев: подробности

В центральной Румынии обнаружили дрон с парашютом, который застрял среди деревьев. Инцидент произошел вблизи коммуны Лерешт в уезде Арджеш.

Видео дня

Сейчас идет проверка для установления происхождения аппарата и обстоятельств его падения, а также оценки потенциальной опасности. Об этом сообщает News.ro.

21 декабря около 10:40 в муниципальную полицию Кимпулунга обратился 49-летний мужчина из коммуны Лерешт, который участвует в организованной охоте.

Он сообщил, что во время прогулки обнаружил объект, похожий на дрон, который застрял между деревьями.

Полиция уточняет, что к аппарату был прикреплен парашют, что усложнило его падение и, возможно, смягчило удар. Для установления происхождения дрона и обстоятельств его падения привлечены компетентные органы.

Сейчас правоохранители оценивают, не представляет ли аппарат угрозы для населения, и проводят все необходимые проверки.

Напомним, накануне стало известно, что в турецкой провинции Коджаэли обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Дрон был найден в практически неповрежденном состоянии в черте города Измит, всего в полусотне километров от Стамбула.

Как писал OBOZ.UA, ранее военнослужащие Турции сбили БПЛА, который летел над Черным морем "неконтролируемо" и приближался к воздушному пространству страны. Для ликвидации цели в небо поднимали истребитель F-16. Министерство национальной обороны Турции тогда отмечало, что дрон был ликвидирован "в безопасной зоне" и "негативных последствий не зафиксировано".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!