В России разволновались из-за методов Трампа, который 'наклоняет через колено'

В России критически оценили методы, к которым, по их словам, прибегает президент США Дональд Трамп во внешней политике. В Кремле считают, что такой стиль принятия решений не согласуется с представлениями Москвы о "многополярном мировом порядке".

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, американский политик является сторонником силового способа решения вопросов, который в российском понимании описывается как решение "наклонить через колено".

Пресс-секретарь подчеркнул, что те, на кого оказывается подобное давление, и в дальнейшем будут ему подвергаться. В то же время он подчеркнул, что для России, по его словам, главной задачей является избежание такой модели поведения.

"Методы к которым он (Трамп – ред.) прибегает – они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения "через колено" по-русски. Он говорит, что решение через силу – по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются – они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что считают вывод ВСУ с Донбасса "важным условием" для дальнейших переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не готова публично озвучивать детали обсуждаемых формул, в частности так называемой формулы Анкориджа.

Также напомним, что президент США Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия поочередно оказываются не готовыми к завершению войны. Нет синхронной готовности к компромиссу с обеих сторон. Ситуация якобы повторяется каждый месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!