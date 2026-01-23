"Важное условие": в Кремле размечтались о выходе ВСУ с Донбасса и заговорили о "нюансах" в переговорах

В Кремле заявили, что считают вывод ВСУ с Донбасса "важным условием" для дальнейших переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не готова публично озвучивать детали обсуждаемых формул, в том числе так называемой формулы Анкориджа.

Видео дня

Он добавил, что наряду с выводом украинских войск существуют и другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров. Об этом сообщают росСМИ.

"Первое – мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула имеется в виду под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным", – сказал Песков.

В то же время он подтвердил, что российская сторона настаивает на выводе украинских войск с Донбасса и считает это важным условием для дальнейших договоренностей. По его словам, кроме этого ключевого вопроса, переговоры также включают ряд других нюансов, которые еще обсуждаются сторонами.

"Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров", – заявил Песков.

Ранее в Bloomberg сообщили, что спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

В материале отмечалось, что официальные представители США должны представить Путину и его команде последние проекты мирных предложений, в частности обсудить гарантии безопасности со стороны США и Европы для поддержки потенциальной сделки и послевоенного восстановления Украины.

Напомним, 2 декабря 2025 года в Москве состоялась почти пятичасовая встреча между Владимиром Путиным и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Переговоры прошли в Кремле при участии Джареда Кушнера и посланника Путина Кирилла Дмитриева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия по очереди оказываются не готовыми к завершению войны. Нет синхронной готовности к компромиссу с обеих сторон. Ситуация повторяется каждый месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!