'Они теряют 25 тыс. человек в месяц': Трамп заявил, что Россия и Украина по очереди отказываются завершать войну. Видео

Украина и страна-агрессор Россия поочередно оказываются не готовыми к завершению войны. Отсутствует синхронная готовность к компромиссу с обеих сторон. Ситуация повторяется месяц за месяцем.

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме во вторник, 20 января. Он прокомментировал текущее состояние мирных усилий и позиции обеих сторон.

Оценка Трампа

Во время выступления американский лидер прямо описал логику, которую, по его словам, наблюдает в переговорах. Трамп отметил: "Когда Россия готова, Украина нет. Когда Украина готова, Россия нет. А они теряют 25 тысяч человек ежемесячно".

Он добавил, что следствием такой динамики становятся большие человеческие потери.

Президент США также эмоционально отметил, что, по его оценке, ежемесячно стороны теряют около 25 тысяч человек. Эту цифру он привел как пример цены, которую приходится платить за отсутствие договоренностей. Его слова прозвучали в ответ на уточняющий вопрос журналистов.

Заявления ранее

Это не первый раз, когда Дональд Трамп публично высказывается относительно процесса мирного урегулирования войны между Украиной и Россией. Ранее он заявлял, что именно Украина, а не Россия, затягивает заключение мирного соглашения. В тех комментариях президент США называл Владимира Зеленского ключевым препятствием на пути к завершению конфликта.

В Белом доме не уточняли, связаны ли последние слова Трампа с конкретными дипломатическими контактами или предложениями. В то же время его оценки прозвучали на фоне постоянных обсуждений роли США в возможном посредничестве и давлении на обе стороны конфликта.

Что предшествовало

В субботу, 17 января, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прибыли в США. Там украинская делегация должна была встретиться с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. По словам Рустема Умерова, американских делегатов проинформировали об ударах РФ по энергетике Украины.

За несколько дней до визита, во вторник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Глава государства рассказал им о ходе контактов с представителями президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения Буданова главой ОПУ медиа передавали, что уже бывший глава военной разведки Украины имеет тесные связи с США, а это важно для переговоров.

Также стало известно, что на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!