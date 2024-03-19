В Рио-де-Жанейро зафиксировали рекордный индекс жары: +62,3 градуса по Цельсию

Бразилию накрыла невероятная жара, которая установила новые рекорды. 17 марта индекс жары в Рио-де-Жанейро достиг более 60 градусов по Цельсию, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Об этом сообщило издание Al Jazeera. Отмечается, что индекс жары измеряет температуру с учетом влажности воздуха.

Рекордный 62,3°C был зафиксирован на западе Рио утром в воскресенье. Этот показатель стал "наивысшей отметкой" с 2014 года – с тех пор, как метеорологическая система Alerta Rio начала вести такие записи.

После опубликованных властями советов, как справиться с жарой, пляжи Ипанема и Копакабана были переполнены людьми.

На следующий день, в понедельник, 18 марта, по данным Rio Alert, фактическая максимальная температура в Рио-де-Жанейр составляла 42 градуса по Цельсию.

В то же время, на юге страны идут сильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться и на следующей неделе. Агентство метеорологической информации MetSul предупредило, что этот период очень рискован в центре и на юге Бразилии из-за интенсивных осадков и штормов.

Напомним, в прошлом году мощная жара убила более 70 000 человек в Европе. По данным ученых, прошедшее лето на европейском континенте было самым жарким за всю историю наблюдений.

Однако 2024 год, если верить прогнозам, с легкостью сможет лишить своего предшественника звания самого жаркого года за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые предупредили об экстремальной жаре в 2024 году. Ожидается, что климатическая модель Эль-Ниньо в Тихом океане достигнет своей полной силы на фоне потепления, вызванного парниковыми газами.

Ученые исследовали, что температура на Земле в результате парникового эффекта может в перспективе возрасти на 1000 градусов по Цельсию и больше. Это может произойти, если произойдет незначительное изменение солнечной яркости или средняя глобальная температура вырастет на несколько десятков градусов.

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