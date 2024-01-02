'Мы входим в беспрецедентную ситуацию': ученые предупредили об экстремальной жаре в 2024 году

2024 год, если верить прогнозам, с легкостью сможет лишить своего предшественника звания самого жаркого года за всю историю наблюдений. Ожидается, что климатическая модель Эль-Ниньо в Тихом океане достигнет своей полной силы на фоне потепления, вызванного парниковыми газами.

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Об этом со ссылкой на ученых пишет издание NewScientist. Ранее ученые объявили, что именно 2023 установил рекордные температурные показатели, зафиксированные начиная с доиндустриального периода.

Ученые считают, что стихии, сговорившиеся сделать 2023 год таким необычно теплым, вероятно, подтолкнут показатели еще дальше в 2024 году.

"У нас никогда не было столь сильного Эль-Ниньо на фоне глобального потепления. Мы действительно входим в беспрецедентную ситуацию", – заявил Адам Скейф из Метеорологической службы Великобритании.

Средняя глобальная температура в 2023 году была примерно на 1,4°C выше доиндустриального среднего показателя, измеренного между 1850 и 1900 годами. Это побило предыдущий рекорд 2016 года более чем на 0,1°C.

"Это большой скачок, эквивалентный пяти годам глобального потепления", – объяснил Скейф.

Ученые предполагают, что уже в 2024 году рост среднегодовой температуры может превысить 1,5°C. Есть предположение, что это уже произошло в 2023 году, но общее мнение ученые сходиться на том, что такие предположения ошибочны, хотя человечество и было очень близким.

Важнейшим фактором, повлиявшим на рост температуры, является глобальное потепление, вызванное ростом концентрации парниковых газов, которые человечество выбрасывает в атмосферу. Только этот один фактор обеспечил приблизительно 1,28°C повышение температуры в 2023 году.

Другой фактор, повлиявший на достижение рекордных показателей – переход к более теплым условиям Эль-Ниньо в Тихом океане после того, как в течение трех лет сохранялся более холодный паттерн Ла-Нинья.

Ученые также знают, что исторически Эль-Ниньо имело большее влияние на потепление именно в следующем году после своего первого появления, поскольку аномалия усиливается в декабре и январе.

"Обычно Эль-Ниньо является синонимом экстремальных событий во всем мире", – заявил Омар Баддур из Всемирной метеорологической организации.

Скейф также объясняет, что отдельно на уровень жары в 2023 году повлияли необычно высокие температуры в северной части Атлантического океана и извержение вулкана в 2022 году, что выбросило водяной пар в верхние слои атмосферы. Эти же факторы все еще могут повлиять на жару и в новом году.

"2024 год будет экстремальным", – считает Скейф.

В свою очередь продолжение температурных рекордов также прогнозирует Дженнифер Фрэнсис из Центра климатических исследований Вудвелла в США. По ее словам, в 2024 году следует ожидать "продолжения странных явлений, сюрпризов и рекордов, которые будут побиты с большим отрывом".

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