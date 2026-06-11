Министр обороны Британии подал в отставку: в чем причина

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по оборонным расходам. Причиной отставки – действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации безопасности.

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О своем решении Джон Гили сообщил в письме к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Документ обнародован в соцсети Х.

В обращении Гили подчеркнул, что гордится результатами работы правительства за последние два года. Среди достижений он назвал увеличение оборонных расходов до 2,5% ВВП раньше запланированного срока, проведение масштабных реформ в секторе обороны, усиление поддержки Украины и укрепление позиций Лондона в НАТО.

Новая эра вызовов безопасности требует значительно больших инвестиций. Проведенный в начале года анализ подтвердил необходимость дополнительного финансирования для модернизации Вооруженных сил, развития военных технологий и выполнения международных обязательств страны.

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