Россия использует Африку как полигон для экспансии, насилия и дестабилизации: в сети всплыли данные о совершенных преступлениях

Страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали отмечают новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

Западные СМИ сообщают об изнасилованиях, пытках, обезглавливании и нападениях на гражданских. Об этом говорится в материале Центра противодействия дезинформации.

Что известно

Отмечается, что из-за действий российских сил десятки тысяч мирных жителей вынуждены спасаться и пересекать границы соседних стран. Это формирует новые миграционные потоки, которые могут добраться до Европы.

В то же время российские медиа открыто прославляют деятельность "корпуса", а МИД России утверждает, что его присутствие в Мали якобы происходит по запросу местных властей.

С 2023 года в Мали погибло около 5 тысяч гражданских, но есть вероятность, что эта цифра может быть больше. По разным оценкам, примерно 46% жертв произошли во время нападений с участием российских формирований ЧВК "Вагнера" и "африканского корпуса".

"Россия под видом дружбы, образовательных и культурных мероприятий использует Африку как инструмент геополитического давления: усиливает зависимость африканских стран от РФ, что подрывает их суверенитет, провоцирует радикализацию и отрабатывает методы гибридной войны", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время наблюдается значительная активизация российской дезинформации против Украины в странах Африки. Российские чиновники и связанные с РФ медиа и блогеры вбрасывают в информационное пространство не подкрепленные никакими фактами инсинуации с обвинениями Украины в том, в чем виновата сама Россия. Ведь это же РФ отправляет в государства Африки наемников и частные армии, которые там поддерживают неконституционные режимы, разоряют природные ресурсы, несут дестабилизацию и хаос, совершают многочисленные военные преступления.

