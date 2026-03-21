В Reuters назвали страны, которые больше всего пострадают из-за войны на Ближнем Востоке

Мировая экономика может столкнуться с новым масштабным энергетическим кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Наибольшие риски связаны с возможным затягиванием конфликта вокруг Ирана и перебоями в поставках нефти и газа.

В то же время аналитики уже определили страны, которые пострадают от этого больше всего. Об этом пишет Reuters.

По оценкам агентства, новый энергетический шок может иметь глобальные последствия, однако отдельные экономики значительно более уязвимы из-за зависимости от импорта энергоносителей, слабых финансов или географического расположения.

Германия

Экономика страны, ориентированная на промышленность, больше всего пострадает от подорожания энергоносителей. Германия также остается уязвимой к глобальному спаду как крупный экспортер. Несмотря на запущенную программу стимулирования, возможности дополнительной поддержки ограничены из-за бюджетного дефицита.

Италия

Италия имеет значительный производственный сектор, а также одну из самых высоких долей потребления нефти и газа среди стран Европы. Это делает ее особенно чувствительной к изменениям на энергетических рынках.

Великобритания

Энергосистема страны существенно зависит от газовых электростанций, поэтому цены на электроэнергию напрямую зависят от стоимости газа. Несмотря на государственные ограничения цен, существует риск роста процентных ставок и безработицы. Бюджетные ограничения также уменьшают возможности помощи населению и бизнесу.

Япония

Япония импортирует около 95% нефти с Ближнего Востока, причем большая часть проходит через Ормузский пролив. Это усиливает инфляцию, которая уже растет из-за слабой национальной валюты и зависимости от импорта.

Страны Персидского залива

Регион может подвергнуться прямому экономическому удару. В случае блокирования Ормузского пролива такие страны, как Кувейт, Катар и Бахрейн, могут потерять возможность экспортировать энергоносители. Это также повлияет на денежные переводы трудовых мигрантов, которые составляют значительную часть экономик.

Индия

Индия импортирует около 90% сырой нефти и значительную часть газа, значительная часть которых транспортируется через Ормузский пролив. Экономисты уже снижают прогнозы роста, а национальная валюта падает. Рост цен на газ приводит даже к сокращению предложения еды в заведениях.

Турция

Страна готовится к возможному наплыву беженцев и усилению геополитической нестабильности. Центральный банк уже вынужден вмешиваться, тратя резервы для поддержки валюты и останавливая снижение ставок на фоне инфляции.

Кроме того, есть ряд стран, которые также особенно уязвимы, поскольку все они недавно пережили или были очень близки к полномасштабному экономическому кризису.

Шри-Ланка

Власти вводят жесткие ограничения: сокращение работы госсектора, остановка транспорта и нормирование топлива.

Пакистан

Страна повышает цены на топливо, закрывает школы и сокращает расходы, чтобы избежать нового экономического кризиса.

Египет

Египет сталкивается с падением доходов от туризма и Суэцкого канала, а также девальвацией валюты, что затрудняет обслуживание долгов.

Напомним, в Пентагоне активно готовятся к развертыванию сухопутного контингента в Иране. Сейчас президент США Дональд Трамп взвешивает целесообразность такого шага, окончательное решение им еще не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам Ормузский пролив не нужен и что он думает, что США уже победили Иран.

Тем временем Британия разрешила США использовать свои базы для разблокирования Ормузского пролива.

