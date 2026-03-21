Пентагон начал активную подготовку к развертыванию сухопутных войск в Иране – CBS

В Пентагоне активно готовятся к развертыванию сухопутного контингента в Иране. Сейчас президент США Дональд Трамп взвешивает целесообразность такого шага, окончательное решение им еще не принято.

Видео дня

Тем временем на Ближний Восток перебрасывают тысячи американских морпехов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.

США готовятся к возможной наземной операции в Иране

Сразу несколько информированных источников сообщили CBS News о том, что Пентагон начал активную подготовку к развертыванию сухопутных войск США в Иране.

"По словам источников, высокопоставленные военные командиры подали конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту, поскольку президент Трамп взвешивает дальнейшие шаги в конфликте между США и Израилем с Ираном", – говорится в сообщении.

Окончательного решения о начале наземной операции глава Белого дома пока не принял – и, добавляют CBS News, до сих пор непонятно, при каких обстоятельствах он может решить разрешить использовать войска на земле.

Публично Трамп пока опровергает вероятность наземной операции – однако делает это довольно странным образом.

"Нет, я никуда не размещаю войска... Если бы я это делал, я бы вам точно не сказал", – заявил он 20 марта журналистам, которые поинтересовались возможностью начала наземной операции.

В CBS News обратились с запросом в Центральное командование США. Однако там их перенаправили в Белый дом и Пентагон.

"Задача Пентагона — провести подготовку, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий, это не означает, что президент принял решение, и, как президент заявил вчера в Овальном кабинете, он не планирует пока никуда отправлять наземные войска", – в свойственной ей манере ответила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По данным CBS News, американские военные сейчас активно готовятся к столкновениям с иранскими военизированными формированиями в случае, если решение о наземной операции в Иране таки будет принято.

Известно, что США собираются развернуть подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке.

В планировании участвуют Глобальные силы реагирования армии США и экспедиционное подразделение морской пехоты Корпуса морской пехоты.

"Тысячи морских пехотинцев сейчас перемещаются на Ближний Восток. По словам двух американских чиновников, в начале этой недели из Калифорнии выдвинулись три военных корабля и около 2200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения. Это было второе такое подразделение морской пехоты, отправленное с начала войны, и может пройти несколько недель, прежде чем оно будет на месте. Первый был отправлен с Тихого океана и все еще продвигается в регион. Эти действия подчеркивают усилия Пентагона расширить военные возможности, доступные президенту, даже несмотря на то, что чиновники администрации публично отказываются обсуждать потенциальные следующие шаги", – резюмировали в CBS News.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!