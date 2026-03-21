Британия разрешила США использовать свои базы для разблокировки Ормузского пролива

Великобритания предоставила разрешение Соединенным Штатам на использование ее военных баз в Глостершире и Индийском океане для атак на иранские ракетные и другие объекты, причастные к ударам по кораблям в Ормузском проливе. Решение было принято в пятницу, 20 марта.

Британские военнослужащие все еще не будут принимать непосредственного участия в этой операции. На Даунинг-стрит заявили, что "принципы, лежащие в основе подхода Британии к конфликту, остаются неизменными". Об этом пишет BBC.

Представитель правительства заявил, что базы теперь могут использоваться для "оборонительных операций США" с целью "атак на возможности", применяемые для блокирования Ормузского пролива.

В то же время британские министры "подчеркнули необходимость срочной деэскалации и быстрого решения войны".

Реакция президента США

После обнародования этого решения Дональд Трамп заявил журналистам, что действия Лондона являются "очень поздним ответом".

Выступая на южной лужайке Белого дома, американский президент сказал: "Честно говоря, я был немного удивлен Великобританией – им следовало действовать гораздо быстрее".

Что предшествовало

Накануне эскалации конфликта на Ближнем Востоке британское правительство отказало Америке в разрешении на использование военных баз.

28 февраля – в день, когда США и Израиль нанесли совместные удары по Ирану, – премьер-министр Кир Стармер вместо этого заявил, что британские самолеты находятся "в небе" на Ближнем Востоке в рамках оборонительной операции "для защиты нашего народа, наших интересов и наших союзников".

На следующий день Стармер объявил, что Британия дала разрешение на использование авиабаз RAF Fairford в Глостершире и Diego Garcia в Индийском океане для "оборонительных" ударов.

Речь шла об ударах, направленных против иранских объектов, причастных к обстрелам британского персонала и союзников в регионе. Премьер подчеркивал, что страна все равно не присоединяется к "наступательным действиям", отказав США пользоваться британскими базами для этой цели.

Трамп в ответ сообщил, что "не доволен" Стармером. "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", – сказал он 3 марта.

Решение, принятое в Лондоне 20 марта, расширяет возможности Соединенных Штатов. Теперь американские военные могут пользоваться британскими базами, если речь идет об операциях, направленных на защиту Ормузского пролива.

"Принципы, лежащие в основе подхода Великобритании к конфликту, остаются неизменными: Великобритания по-прежнему привержена защите нашего народа, наших интересов и наших союзников, действуя в соответствии с международным правом и не ввязываясь в более широкий конфликт", – говорится в сообщении Даунинг-стрит.

