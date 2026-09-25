Главарь Кремля Владимир Путин 25 сентября заявил, что в странах Балтии Литве, Латвии и Эстонии якобы нарушаются права русскоязычного населения. При этом в Москве уже определились с решением этого "вопроса".

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О "нарушении прав" русскоязычного населения в странах Балтии Путин упомянул во время так называемого форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Однако как именно страна-агрессор намерена "реагировать", российский диктатор не уточнил.

Что сказал Путин

"Мы реагируем в гуманитарной сфере, в сфере международного права…Россия и впредь будет бороться за права соотечественников, но только в международно-правовом поле. Другие инструменты мы никогда не собирались применять", – сказал главарь Кремля.

Путин также назвал "чепухой" якобы применение "практики негражданства" в странах Балтии. По его словам, такие практики неуместны. Негражданами в Латвии и Эстонии называют тех жителей, которые не получили гражданства этих государств.

Так или иначе, но главарь Кремля заверил, что Россия якобы не готовится к войне с Европой. Оснований для нападения на европейские страны, по его словам, нет. А заявления представителей стран Балтии (в частности, руководства Эстонии) о возможной угрозе он назвал "провокацией".

Также диктатор страны-агрессора обвинил Европу в целом в "нагнетании ситуации" из-за ее желания и в дальнейшем поддерживать Украину.

Что предшествовало

Стоит напомнить, как в декабре 2013 года Владимир Путин утверждал, что он якобы не собирается вводить войска в Украину. Тогда такое предположение диктатор также называл "полной чепухой".

Начавшуюся в феврале 2014 года оккупацию Крыма он тогда тоже открыто не признавал – официально утверждалось лишь якобы самоопределение жителей полуострова. Уже гораздо позже, спустя несколько лет, Путин открыто начал вручать государственные награды именно "за освобождение Крыма". А с самого начала и оккупация украинской автономной республики, и война на Донбассе официально в Кремле не признавались.

В январе 2022 года путинские пропагандисты неоднократно называли бреднями предупреждения Запада о том, что Россия готовит вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.

Отметим, что в последнее время Россия увеличила количество диверсий и провокаций в Европе. На этом фоне в НАТО активизируют обмен разведданными, хотя руководство Альянса уверяет, что сможет справиться с любой угрозой.

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