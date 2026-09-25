"Лучше не пытаться": в НАТО предупредили Путина о недопустимости нападения на Альянс

В последнее время Россия увеличила количество диверсий и провокаций в Европе. На этом фоне в НАТО активизируют обмен разведданными, а руководство альянса уверяет, что сможет справиться с любой угрозой.

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Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич в комментарии агентству Reuters. Он также предостерег Москву от нападения на страны НАТО, отметив, что России "лучше этого не делать".

Россия усиливает гибридную

Недавно разведка Дании предупредила о планах РФ усилить гибридную войну против Запада в ближайшие месяцы. Там убеждены, что также существует "невысокий, но растущий риск" того, что Москва может начать ограниченное военное нападение на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

Именно эти сообщения, а также ряд последних инцидентов, в частности, попытку удара дроном по немецкому аэропорту в Лейпциге и запуск сигнальных ракет российским кораблем в сторону датского военного вертолета, прокомментировал командующий объединенными силами НАТО в Европе.

"Это вызывает беспокойство. Но мы должны сохранять спокойствие и быть уверенными в том, что мы, как альянс – самый мощный альянс в истории, – располагаем необходимыми инструментами и механизмами для управления рисками в данной ситуации", – подчеркнул Гринкевич.

Гринкевич предостерег Путина от попытки нападения

Отвечая на вопрос агентства об угрозе ограниченного нападения России на территорию НАТО, Гринкевич подчеркнул готовность альянса к любой непредсказуемой ситуации. Военное нападение РФ он считает "маловероятным, но его нельзя исключать".

В то же время предположение о том, что использование Соединенными Штатами значительной части своего арсенала дальнобойных высокоточных ракет в войне с Ираном может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к удару по НАТО, Гринкевич отвергает.

"Абсолютно нет. Лучше бы ему не пытаться этого делать во время моего командования. Если мы выйдем из той фазы, в которой сейчас находимся, и начнём сталкиваться с новыми угрозами, я уверен, что теперь обладаю необходимыми полномочиями, чтобы принять меры по сдерживанию любой агрессии против альянса", – сказал он, добавив, что у НАТО есть все возможности защищать "каждый сантиметр своей территории".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил втягивания Беларуси в войну против стран НАТО. Он считает, что Россия "готовит что-то грандиозное".

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу не реагировать слишком резко на российские угрозы. По его мнению, "Москва не стремится к войне" с альянсом.

Между тем The Guardian из этих двух точек зрения в большей степени разделяет мнение польского дипломата: издание получило подтверждение, что Россия "планирует более решительные действия против НАТО".

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