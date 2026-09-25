«Россия готовит что-то грандиозное»: Сикорский не исключил втягивания Беларуси в войну против стран НАТО

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить масштабные действия в 2026 году. Польская сторона получает соответствующую информацию из многих источников, однако не раскрывает их.

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Об этом он сказал 24 сентября во время беседы в Нью-Йорке с главой МИД Румынии Оаной Цой, сообщает TVP. Сикорский отметил, что одним из возможных сценариев может стать провокация, которую Кремль использует в качестве повода для новой мобилизации в России.

Опасения Минска

Отдельно Сикорский рассказал об опасениях Беларуси относительно возможного втягивания в войну. Накануне он впервые встретился с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым.

"Белорусы очень обеспокоены втягиванием в войну", – сказал польский министр. Он также упомянул ситуацию в Нарве в Эстонии и некоторых городах Латвии, где, по его словам, значительную часть населения составляют россияне.

По словам Сикорского, одним из возможных сценариев для России может быть попытка создать сухопутный коридор от Беларуси до Калининградской области через территорию Литвы. В то же время он подчеркнул, что точно неизвестно, какой именно сценарий может выбрать Москва.

"Мы не знаем, что они сделают, но должны подготовиться, чтобы сдержать их", – заявил глава польского МИД.

Возможные провокации

Сикорский также предположил, что Россия может не решиться на полномасштабное вторжение в страну НАТО, поскольку это означало бы прямое столкновение с Альянсом. Вместо этого он ожидает менее однозначных действий, которые могли бы затруднить применение статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

По его словам, Кремлю может понадобиться повод для проведения новой мобилизации. Сикорский заявил, что таким поводом может стать атака под чужим флагом, после которой российской аудитории могли бы заявить, что страна якобы подверглась нападению.

Отдельно польский министр заявил, что Россия может продолжать войну ещё один или два года, хотя её экономика испытывает трудности, а резервы сокращаются. Он связал возможность сокращения российских военных ресурсов, в частности, с уничтожением Украиной более половины мощностей нефтеперерабатывающих заводов.

Сикорский также сказал, что Москва рассчитывает на мобилизацию и суровую зиму, а также на удары по украинской энергетической и тепловой инфраструктуре и крупным предприятиям. В то же время он отметил, что у Украины также есть инструменты для продолжения борьбы.

Говоря об американском военном присутствии в Польше, Сикорский сообщил, что сейчас там на ротационной основе находятся около 7 тысяч американских военных. По его словам, будущая постоянная база могла бы разместить одну бригаду, а для желаемого присутствия США в Польше было бы достаточно около 10 тысяч военнослужащих.

Сикорский также заявил, что Польша хотела бы сохранить присутствие США таким образом, чтобы это давало стране ощущение безопасности и в то же время не воспринималось как угроза для России. По его словам, Варшава рассчитывает, что президент США Дональд Трамп выполнит соответствующее обещание.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает дальнейшей эскалации российской агрессии, в частности на фоне нарушений воздушного пространства Польши и других стран НАТО. Польский министр также объявил, что Варшава готовит для Украины крупный пакет военной помощи, который, по его словам, станет самым большим из подготовленных страной.

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