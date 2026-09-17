Эстония готова немедленно закрыть границу с Россией: в каком случае это может произойти

Власти Эстонии готовы немедленно закрыть границу с Россией, если Москва объявит всеобщую принудительную мобилизацию, что создаст угрозу для балтийской страны. Такой сценарий правительство рассмотрело в ходе заседания, посвященного вопросам безопасности.

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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна рассказали о возможных мерах на пресс-конференции. Их заявления приводит эстонское издание ERR.

Цахкна отметил, что в случае объявления всеобщей мобилизации в России ситуация внутри страны может обостриться, поэтому правительство Эстонии готовится к различным вариантам развития событий.

"Человек в России может подумать, что если в случае мобилизации сбежит в Европу, то это дает основания для получения международной защиты. Это не так", — сказал Цахкна.

России становится все сложнее пополнять армию для войны против Украины. Из-за этого активнее используются методы скрытой мобилизации, а в Кремле обсуждают возможность новой масштабной волны открытого призыва после общенациональных выборов.

Премьер-министр Кристен Михал подчеркнул, что властям важно регулярно оценивать ситуацию в сфере безопасности.

"Нет ничего загадочного или чрезвычайного в том, что происходит. То, что в России очень плохая ситуация, ни для кого не новость. Российская экономика находится в крайне плохом состоянии, 30–40 тысяч мужчин ежемесячно гибнут или получают ранения. В какой-то момент им придется принимать меры, чтобы продолжать войну, и страны НАТО и Европейского Союза должны быть готовы к этим шагам и соответствующим образом реагировать на них", — сказал Михал.

Он также подтвердил, что в случае объявления всеобщей мобилизации в России Эстония может немедленно перекрыть границу.

"В зависимости от оценки угрозы принимаются различные меры. Границу можно закрыть и немедленно, как мы уже делали ранее, когда на пограничных пунктах происходили какие-то беспорядки. Полиция и министр внутренних дел об этом знают, и у нас есть возможность очень быстро закрыть пограничные пункты", – отметил глава правительства.

Как писал OBOZ.UA, канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов отмечал, что цели России в войне против Украины не ограничиваются территориальными уступками. По его словам, Москва может стремиться спровоцировать политический коллапс Украины, после чего может последовать захват её территории.

Всевиов также напомнил о событиях 1939 года, когда Москва требовала от Эстонии права на размещение военных баз. Менее чем через год после этого Эстония была оккупирована и аннексирована, отмечал дипломат.

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