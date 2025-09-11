Польша ввела ограничения на авиаполёты вдоль границ с Беларусью и Украиной: что известно

В Польше приняли решение ограничить воздушное пространств вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Данный запрет будет действовать до 9 декабря 2025 года. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Что известно на данный момент

Согласно решению польского агентства аэронавигационного обслуживания, ограничения на авиаперелеты в восточной и северной части страны введены по просьбе Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Запрет будет действовать с 22:00 10 сентября по 23:59 9 декабря в виде зоны ограничения EP R129. В пределах этой зоны действует полный запрет на полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов дронов в любое время суток.

При этом полностью запрещены полёты для всех гражданских воздушных судов в зоне EP R129 только в ночное время суток. Исключение составляют только военные самолёты.

В заявлении польской авиации отмечается, что после согласования со Службой дежурных операций Центра управления воздушными операциями могут быть разрешены полеты государственной авиации и санитарной авиации, а также полеты, выполняемые для оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей или животных. Кроме того, могут быть разрешены полеты, связанные с защитой и контролем критически важной инфраструктуры.

Согласно опубликованной на сайте агентства аэронавигационного обслуживания карте, запрет распространяется на территории Польши, граничащие с Украиной и Беларусью. Ограничения действуют приблизительно на 30 км вглубь польской территории.

