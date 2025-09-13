Новейшие российские ракеты могут в считанные минуты долететь до Лондона или Мадрида: Рютте указал на угрозы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские "бесчинства" в воздухе вдоль восточного фланга Альянса становятся всё более частыми. По его словам, беспилотники РФ нарушали воздушное пространство не только в Польше, но и в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

Рютте констатировал, что несмотря на то, была ли атака дронов на Польшу преднамеренной или случайной, россияне в любом случае несут опасность. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил в ходе совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Российская угроза актуальна

По словам генсека НАТО, после массового налета БПЛА на Польщу союзники выразили полную солидарность с Польшей и осудили безрассудное поведение России. Рютте подчеркнул, что защита восточного фланга Альянса имеет первостепенное значение.

В то же время он отметил, что все страны военного блока должны был на чеку, потому что угрозу несут не только БПЛА, но и российские ракеты, которые могут долететь до европейских столиц за считанные минуты.

"Конечно, проблема в том, что речь идёт о восточном фланге, потому что существует прямая угроза восточному флангу, например, со стороны беспилотников или чего-то ещё, что может представлять угрозу нашим союзникам на восточном фланге. Но, если говорить более обобщенно, мне не нравится вся эта концепция восточного фланга, потому что она создаёт впечатление, что, живя в Мадриде или Лондоне, я в большей безопасности, чем в Таллине. И это неправда. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда они будут запущены, будут падать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и им потребуется на пять-десять минут больше, чтобы достичь Мадрида или Лондона, чем им потребуется, чтобы достичь Таллина или Вильнюса", – предупредил Рютте.

Генсек НАТО заявил, что в этом смысле все европейские члены НАТО "живут на восточном фланге". Поэтому в рамках Альянса было принято решение о развертывании миссии "Восточный страж", чтобы при любой другой существующей угрозе союзники могли лучше и гибче защищать себя в этой части территории НАТО.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше приняли решение ограничить воздушное пространств вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

