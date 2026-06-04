В Польше разбился вертолет, пилот погиб. Фото

В Польше произошла авиакатастрофа с частным легким вертолетом. Обломки воздушного судна и тело пилота обнаружили утром в горной местности.

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Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи и авиационные эксперты. Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла на склонах горы Любогощ в Бескидских горах, где утром были обнаружены обломки вертолета Robinson и тело одного человека. Сообщение об исчезновении воздушного судна поступило еще ночью, после потери связи с пилотом.

По данным полиции, сигнал от легкого вертолета Robinson R44 Raven II исчез около 2 часов ночи над районом Лиманова. После этого началась масштабная поисково-спасательная операция, которая продолжалась всю ночь и утро.

Сначала поиски сосредоточили в районах Касина Велька и Касина Малая, где в последний раз фиксировался сигнал воздушного судна. К операции привлекли более 100 человек – полицейских, пожарных государственной и добровольной пожарной службы, спасателей горной службы GOPR и специализированные поисковые группы.

Для поисков использовали дроны и квадроциклы, а также был готов к подъему полицейский вертолет. Впрочем, его применение осложнили сложные погодные условия, в частности густой туман, который значительно ограничивал видимость.

Согласно неофициальной информации, вертолет выполнял частный рейс в направлении Венгрии и возвращался в Польшу. Управлял воздушным судном 30-летний пилот, который находился на борту один.

Системы мониторинга воздушного движения зафиксировали вертолет на высоте примерно 850–1000 метров над уровнем земли. После этого сигнал внезапно исчез.

Правоохранители отмечают, что из-за небольших размеров воздушного судна поиски места падения были затруднены. Определить точную точку аварии сразу не удалось.

На месте катастрофы работают полиция и прокуратура. Территория оцеплена до завершения осмотра и начала работы специалистов по расследованию авиационных происшествий.

Сейчас официальные службы не сообщают возможные причины падения вертолета. Расследование продолжается.

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