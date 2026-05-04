В Бразилии самолет врезался в жилой дом: погибли пилоты, пострадали пассажиры. Видео, фото

В Бразилии в городе Белу-Оризонти легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека и еще трое получили тяжелые травмы. По предварительным данным, жертвами крушения стали пилоты, а пассажиров с серьезными ранениями доставили в больницу.

Об этом сообщает CNN. Издание ссылается на Национальное агентство гражданской авиации (ANAC).

Что известно о катастрофе

Инцидент произошел днем 4 мая в районе Силвейра на северо-востоке города.

Самолет, который разбился в Белу-Оризонте, относится к модели EMB-721C, произведенный компанией Neiva. Воздушное судно было изготовлено в 1979 году и рассчитано на перевозку до пяти пассажиров, кроме пилота.

Самолет имел регистрационный номер PT-EYT, принадлежал к категории частного использования и классифицировался как одномоторный с традиционной схемой посадки. Максимальная взлетная масса составляла 1633 кг, а сертификат летной годности действовал до 1 апреля 2027 года.

Согласно данным, судно эксплуатировалось в соответствии с правилами гражданской авиации Бразилии для частных полетов и принадлежало к "нормальной" категории сертификации.

Жертвы и пострадавшие

В результате аварии погибли два человека – оба пилота. Еще трех пассажиров самолета, которые оказались зажатыми между обломками авиасудна, спасатели деблокировали. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства катастрофы и причины падения самолета устанавливаются.

