На границе Колумбии и Венесуэлы разбился пассажирский самолет: никто не выжил. Фото и видео

В среду, 28 января, в Колумбии произошла авиакатастрофа у границы с Венесуэлой – разбился самолет авиакомпании Satena. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

Об этом сообщает El Tiempo. Самолет Beechcraft 1900 года вылетел из аэропорта Кукута в 11:42 утра 28 января, с запланированной посадкой в ​​Оканье около 12:05. Последний контакт с авиадиспетчерской службой был зафиксирован в 11:54 утра, за несколько минут до завершения запланированного маршрута.

После потери связи с самолетом Satena активировала установленные протоколы для таких ситуаций, работая в координации с Центром командования и управления Воздушно-космическими силами Колумбии и Управлением технического расследования и расследования аварий Управления гражданской аэронавтики – органами, ответственными за проведение поиска, проверку на месте и технический анализ инцидента.

Известно, что самолет разбился в сельской местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен в департаменте Норте-де-Сантандер.

"Это место находится в горном регионе в восточных Андах. Похоже, что самолет разбился именно в районе Курасика", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, кадры с места происшествия сделали фермеры. Они исследовали местность, нашли обломки разбившегося самолета и сообщили об этом властям.

Либардо Асканио, фермер из района, где разбился самолет, сказал, что там сложились сложные погодные условия. По его словам, Beechcraft 1900 года пытался набрать высоту из-за тумана и, очевидно, после этого он упал. Асканио также подчеркнул, что выстрелов не было слышно, и нет никаких признаков возможной атаки на самолет.

Партия "Объединенных сил" опубликовала заявление, в котором сообщила, что ее кандидат в Палату представителей от департамента Норте-де-Сантандер, Диоген Кинтеро, летел на самолете авиакомпании Satena, потерпевшем авиакатастрофу, "вместе с некоторыми членами своей рабочей команды".

