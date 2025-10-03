В Польше открыли крупнейший учебный центр для военных ВСУ – фото
В Польше был открыт Camp Jomsborg, крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих. Он может одновременно вместить до 1200 человек.
Новый Центр должен не только обеспечить подготовку Сил обороны, но и усилить обмен боевым опытом между военными ВСУ и НАТО. Об этом рассказали в оборонных ведомствах Украины и Польши.
По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка,учебный центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.
"Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам", – сообщил Мойсюк.
На церемонии открытия центра были польский вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также министры обороны Норвегии и Эстонии Торе Оншуус Сандвик и Ханно Певкур соответственно, а также представители других государств-членов НАТО.
Учебный центр расположен на полигоне сухопутных войск Демба-Липа. В центре уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.
"Центр для украинских солдат расположен вблизи Украины, в Подкарпатском регионе, в престижном месте. Благодаря Центру этот полигон действительно начинает свою вторую жизнь. Он получает возможности, которых никогда раньше не имел. Но это не улица с односторонним движением. Я думаю, чтоглавным элементом является то, что здесь мы будем опираться на украинский опыт и перенимать его", – отметил Косиняк-Камыш.
По его словам, в Центре уже есть взлетно-посадочная полоса для запуска беспилотников, поэтому "есть возможность внедрить уроки, полученные из войны, которая продолжается в Украине, изучать лучшие армейские решения для борьбы с беспилотниками и возможности использования беспилотников, которыми обладает украинская армия".
Как сообщал OBOZ.UA, работы по возведению этого Центра начались еще в июле 2025 года. Сначала ожидалось, что строительство закончат 1 сентября, однако работы немного затянулись.
Напомним также, что на территории Польши (в рамках сотрудничества в блоке НАТО) Нидерланды развернули две системы противовоздушной обороны Patriot для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с ЗРК на защиту польского хаба отправили триста голландских солдат.
