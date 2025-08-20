Нидерланды перебрасывают Patriot для защиты логистического центра Украины в Польше

В Польше в рамках сотрудничества Североатлантического Альянса, Нидерланды развернут две системы противовоздушной обороны Patriot для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с указанной техникой на защиту польского хаба будут отправлены триста голландских солдат.

И техника, и военные из Нидерландов будут развернуты в Польше до 1 декабря текущего года. Об этом сообщил голландский министр обороны Рубен Брекельманс.

"Мы делаем это для защиты восточного фланга НАТО, важного военного узла для обороны Украины, сдерживания и дальнейшего отпугивания россиян", – сказал он.

Таким образом, по словам Брекельманса, Нидерланды вместе с партнерами обеспечивают "многослойную противовоздушную оборону" от потенциальных угроз со стороны российских баллистических и крылатых ракет, истребителей, вертолетов и любых беспилотников.

Как будет осуществляться охрана логистического центра

Польский хаб по доставке военной помощи Украине имеет противовоздушную оборону, которая обеспечивается несколькими странами. Упомянутые триста солдат из Нидерландов будут нести службу в Польше до конца мая следующего года.

Брекельманс подчеркнул, что эта операция является отдельной от предоставления гарантий безопасности Украине, и две дополнительные системы Patriot вместе с 300 военнослужащими в Польше "не означает их присутствия в Украине".

Также Нидерланды ранее обязались развернуть свои истребители F-35 над Польшей. Они будут контролировать воздушное пространство НАТО вместе со своими норвежскими коллегами с 1 сентября по 1 декабря.

Что предшествовало

Еще в начале августа Нидерланды объявили о передаче Украине пакета военной помощи по новой схеме НАТО. В него вошло оружие, закупленное у США, в том числе ракеты и детали к системам противовоздушной обороны Patriot.

Таким образом, Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставила пакет американских систем вооружения на сумму 500 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле президент США Дональд Трамп анонсировал отправку в ближайшее время в Украину "17 Patriot". Предполагалось, что за американские системы ПВО заплатят страны Европы.

Но "в ближайшее время" от Трампа, как выяснилось – это не раньше, чем весной 2026 года. Причем доставка других систем займет еще больше времени. Для ускорения поставок все еще интенсивные переговоры с производителем Patriot.

