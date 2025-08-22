В Польше строят новый учебный полигон для польских и украинских военных. Фото

На полигоне "Новая Демба – Липа" в Польше возводят учебные объекты для польских и украинских военных. Строительством занимается Польша вместе с Норвегией в рамках взаимодействия НАТО.

Об этом 22 августа сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Республики Польша. На странице ведомства в X опубликованы фото, сделанные на территории полигона.

Работы начались 14 июля 2025 года и уже находятся на завершающей стадии. Ожидается, что строительство закончат 1 сентября, после чего там стартуют тренировки военнослужащих Сил обороны Украины.

Вице-премьер-министр, министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что "партнерство с Норвегией приносит положительные результаты". На полигоне также присутствуют бойцы США и Чехии.

"Мы строим учебные базы как для войск Польши, так и для Украины", – отметил он.

"Мы вместе с Норвегией входим в состав НАТО, мы работаем вместе. Войска США и солдаты из Чехии также присутствуют на полигоне "Нова Демба – Липа". Все это делает Польшу одним из сильнейших партнеров Альянса. НАТО означает солидарность", – заявил Косиняк-Камыш.

В польском МО добавили, что уже подготовили около 30 тысяч украинских воинов. Некоторые из учений проводятся в рамках миссии по поддержке Украины, возглавляемой Евросоюзом, некоторые – в рамках двусторонних отношений Киева и Варшавы.

Как ранее писал OBOZ.UA, на территории Польши (в рамках сотрудничества Североатлантического Альянса) Нидерланды развернут две системы противовоздушной обороны Patriot для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с ЗРК на защиту польского хаба будут отправлены триста голландских солдат.

