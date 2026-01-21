В Польше осудили мужчину за нападение на украинских подростков: какое наказание получил

Суд Польши назначил наказание для 41-летнего поляка Мариуша В., который в мае 2025 года в городе Тарнув напал на трех 14-летних украинских подростков из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Согласно приговору суда, Мариуш В. проведет за решеткой семь месяцев, а также выплатит денежную компенсацию украинцам.

По словам представителя районной прокуратуры Тарнува Мечислава Сеницкого, поляк наказан по статье о хулиганстве. Причем поскольку это не первый приговор для Мариуша В, ему назначено максимальное наказание.

Что произошло в Тарнуве

Нападение произошло днем 11 мая в центре Тарнува. Поляк, который находился в состоянии алкогольного опьянения услышал разговор на украинском трех подростков, Элеоноры, Даниила и Ярослава.

Именно украинский язык стал причиной агрессии Мариуша В., считают в прокуратуре. Сначала пьяный поляк начал ругаться на украинских детей (как отметили в суде, "употреблял выражения, которые считаются унизительными"), а затем и напал на них.

Нападение на самую слабую

Что показательно – сорокалетний поляк выбрал себе самую слабую жертву. Мариуш В. напал на 14-летнюю Элеонору. Когда украинские дети начали на телефон снимать действия пьяного нападающего, он попытался напасть и на них.

В конце концов всем троим удалось убежать к железнодорожному вокзалу. Там неравнодушные прохожие и вызвали правоохранителей.

Что решил суд

Хотя польская прокуратура обвинила нападавшего в "совершении преступления, связанного с языком ненависти", суд признал, что этот поступок Мариуша В. "имел хулиганский характер". Также суд согласился, что нападавший "действовал в условиях рецидива" – за несколько лет до того поляк уже нападал на людей, которые ему показались украинцами.

Так или иначе, суд посадил Мариуша В. на семь месяцев, и запретил ему приближаться к жертвам или контактировать с ними в течение трех лет. Отдельно нападавший должен заплатить Элеоноре С. компенсацию в размере 3000 злотых, и другим подросткам по 2000 злотых (36 и 26 тыс. грн. соответственно).

Как сообщал OBOZ.UA, в школе в Варшаве устроили травлю дочери известного экс-волейболиста сборной Украины Юрия Гладыря, который сейчас имеет польское гражданство. Девочка стала жертвой психологического насилия со стороны группы польских одноклассников, которые рассылали ей оскорбительные и нецензурные голосовые сообщения, а также унижали ее в стенах школы.

Впоследствии главный виновник инцидента с 15-летней ученицей Дарьей Гладырь был отчислен из школы.

