Поляка, который травил дочь экс-игрока сборной Украины, настигла карма в Варшаве

Международный лицей TE Vizja в Варшаве заявил, что по итогам разбирательства главный виновник инцидента с 15-летней ученицей Дарьей Гладыр был исключен из школы. Еще к нескольким учащимся применили дисциплинарные и воспитательные меры, включая выговоры, замечания и подписание воспитательного контракта, а для всего класса провели профилактические занятия и тренинги.

В администрации учебного заведения подчеркнули, что, согласно установленным обстоятельствам, описанные в СМИ события не происходили на территории школы и не во время учебных занятий, а имели место за ее пределами и после уроков. По версии лицея, причиной стал личный конфликт между подростками, который родители Дарьи позже перенесли в школьное и публичное пространство, привлекая адвоката и журналистов, придав ситуации характер конфликта на национальной почве.

Несмотря на это, руководство TE Vizja заявило, что отреагировало на ситуацию немедленно, так как вопросы безопасности учеников рассматриваются независимо от места происшествия. В школе была создана интервенционная группа с участием психолога и педагога, Дарье предложили психологическую и педагогическую поддержку, а также запустили процедуры, предусмотренные стандартами защиты несовершеннолетних и действующим законодательством.

Кроме того, в ноябре в лицее прошла проверка Мазовецкого куратора образования, по итогам которой часть замечаний была оспорена, а остальные рекомендации выполнены. После завершения внутреннего разбирательства школа уведомила полицию и семейный суд. В завершение TE Vizja подчеркнула свою приверженность принципам мультикультурности и недискриминации, напомнила о поддержке украинских учеников после начала войны и призвала к сдержанности в публичных оценках до решения дела компетентными органами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве в школе TE Vizja устроили травлю 15-летней ученице Дарье Гладыр, дочери известного экс-волейболиста сборной Украины Юрия Гладыра, который с 2013 года имеет польское гражданство. Девочка стала жертвой психологического насилия со стороны группы польских одноклассников, которые рассылали ей оскорбительные и нецензурные голосовые сообщения, а также унижали ее лично в стенах школы.

