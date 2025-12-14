В Польше нашли остатки неизвестного БПЛА вблизи границы с Беларусью

В Люблинском воеводстве Польши в воскресенье, 14 декабря,нашли остатки неизвестного беспилотника. Части объекта обнаружили в селе Железная Радзинского повета, когда местный житель прогуливался по лесу. Полиция сразу оцепила территорию и начала проверку.

Информацию о находке обнародовала местная полиция в социальной сети X. Правоохранители отметили, что сообщение поступило около 13:00, после чего на место выехали соответствующие службы.

В сообщении полиции говорится, что на месте работают патрули, которые обеспечивают охрану территории. Также об инциденте проинформировали военную жандармерию в Белой Подляской и районную прокуратуру в Радзине Подляском.

"Полицейские охраняют территорию, а соответствующие службы проводят дальнейшие действия", – отметили правоохранители.

Сейчас происхождение объекта официально не установили. Следственные действия продолжаются, а дополнительные подробности обещают сообщить после завершения первичной проверки.

Село Железная находится примерно в 55 километрах от границы Польши с Беларусью. Регион уже не впервые оказывается в центре внимания силовых структур из-за инцидентов, связанных с воздушным пространством и беспилотниками.

Местные жители говорят, что в последнее время новости о дронах воспринимаются напряженно, но без паники. Территория, где нашли обломки, остается закрытой для посторонних.

В ночь с 9 на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Тогда командование Вооруженных сил страны сообщило о сбитии нескольких БпЛА, что стало первым таким случаем в современной истории Польши. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Кроме того, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут. В НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются на авиабазе "Эмари" в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали также Швеция и Финляндия.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше правоохранители задержали активиста и стримера Пйотра Н., которого подозревают в ряде преступлений. Речь идет о призывах к ненависти по национальному и религиозному признаку и распространении символики, которая поддерживает российскую агрессию против Украины.

