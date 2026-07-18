В Польше мужчина избил 15-летнего подростка за украинский язык

В польском городе Плоцк произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины из-за того, что он разговаривал на украинском языке. Инцидент произошел прямо в автобусе во время обычной поездки и вызвал широкий резонанс.

Видео дня

В настоящее время правоохранители устанавливают личность нападавшего, а мать подростка заявляет о страхе за безопасность своего сына. Об этом сообщает TVP Warszawa.

Конфликт в автобусе перерос в нападение

Инцидент произошел в автобусе маршрута №3 в Плоцке. По словам пострадавшего, он вместе с другом разговаривал на украинском языке, что вызвало агрессивную реакцию взрослого мужчины.

Нападавший начал ругаться и требовать, чтобы подростки разговаривали на польском. Впоследствии конфликт обострился: мужчина ударил парня открытой ладонью, а после того, как водитель открыл двери, силой вытолкнул обоих подростков из транспортного средства.

Пострадавший описывает поведение нападавшего как крайне агрессивное и неконтролируемое. По его словам, ситуация развивалась быстро и сопровождалась оскорблениями и физическим давлением.

Мать подростка боится за его безопасность

После инцидента мать парня, Наталья Мельник, заявила, что испытывает постоянный страх за жизнь и здоровье своего сына. По её словам, ребёнок теперь боится говорить на украинском языке в общественных местах.

Женщина признается, что даже обычные ситуации вызывают у неё тревогу — она волнуется, если сын не отвечает на звонки сразу. Семья не чувствует себя в безопасности в городе после пережитого нападения.

Расследование продолжается, нападавшего разыскивают

Дело расследует окружная прокуратура Плоцка. На данный момент уже допрошен законный представитель несовершеннолетнего, а также свидетельница происшествия – польская женщина, которая находилась в автобусе во время инцидента.

По словам прокурора Марцина Полицевича, следователи работают над установлением личности нападавшего. После этого будет принято решение о возможном предъявлении обвинений.

Напомним, в польском Вроцлаве группа из десяти местных жителей напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

Ранее во Вроцлаве группа подростков-поляков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко издевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

Как писал OBOZ.UA, ранее в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Всех троих опознали благодаря видеоролику, им уже предъявлены обвинения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!