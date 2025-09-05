Напали возле магазина: в Польше жестоко избили группу украинцев, нападавших задержали. Фото

В столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Полиция быстро установила личности нападавших и задержала их. Всем троим уже предъявлены обвинения.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел вечером 29 августа возле магазина в районе Бялоленка на севере Варшавы. Задержанным инкриминируют нападение и оскорбление по национальному признаку, дело ведет прокуратура варшавского района Прага-Пулноц.

Что известно о нападении

По данным полиции, нападавшие обзывали украинцев вульгарными словами, оскорбляя из-за их национальности, а затем жестоко избили.

Одному из пострадавших на место вызвали скорую.

Женщина, которая стояла рядом с украинцами, позвонила в полицию и та сняла драку на телефон.

На место происшествия прибыли сотрудники следственной группы из Бялоленки. Они собрали доказательства, опросили свидетелей и составили описания нападавших.

Благодаря видеозаписи, силовики установили личности нападавших.

На следующий день патруль полиции задержал сначала 41-летнего мужчину, а через несколько часов еще двух – 28 и 36 лет.

Во время обыска офицеры полиции нашли у одного из задержанных наркотическое вещество мефедрон.

Всем троим уже предъявлено обвинение.

41-летнего мужчину привлекут к ответственности за его участие в нападении.

28-летнему также было предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, оскорблении лица по национальности и угрозах свидетелю.

36-летнему – в нападении, оскорблении и хранении наркотиков. Отягчающим обстоятельством является то, что он совершил нападение как рецидивист.

Суд взял подозреваемых под полицейский надзор. Им запрещено контактировать с потерпевшими и другими соподсудимыми.

Нападение и оскорбление по национальному признаку в Польше наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Рецидивисту может грозить более суровое наказание.

По данным полиции, нет сомнений, что мотивом нападения была национальность жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа из Польши депортировали украинца, который угрожал поджогами из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины. 29-летнего мужчину разыскали через несколько часов после того, как он опубликовал видео с угрозами в TikTok.

