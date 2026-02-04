В Польше из-за сильных морозов два человека замерзли насмерть в своих квартирах: что известно

В многоквартирном доме в городе Лодзь, Польша, еще в минувший понедельник нашли тело 56-летней женщины, которая умерла от переохлаждения. А уже на следующий день, 3 февраля, в том же доме нашли тело 55-летнего мужчины, который также замерз насмерть.

А общее количество умерших от холода за время текущего отопительного сезона в Польше уже перевалило за 40. Об этом рассказал местный вещатель TVN24.

Первая жертва холода

Службы экстренной помощи в квартиру в пятиэтажку на улице Малиновой вызвали соседи, которые первыми нашли умершую.

"Хотя врач констатировал смерть женщины, не исключая причастности третьих лиц. самая вероятная гипотеза – переохлаждение, поскольку квартира, в которой находилась женщина, не отапливалась, а она была укрыта несколькими одеялами", – сказала представительница управления муниципальной полиции Лодзи Камила Совинская.

Вторая жертва в том же доме

После полудня во вторник в том же многоквартирном доме, но уже в другой квартире соседи нашли тело 55-летнего мужчины, который также замерз насмерть.

В этом случае врач причастность третьих лиц к смерти человека исключил. Он констатировал смерть мужчины именно от переохлаждения, сказала полицейская.

Камила Совинская добавила, что обстоятельства обеих смертей полиция "расследует под наблюдением прокуратуры", потому что это уже, вероятно, 42-я и 43-я жертвы переохлаждения в Польше с начала текущего отопительного сезона, который стартовал в ноябре.

Что говорят правоохранители

"Это весьма трагическая статистика, и мы все должны вместе работать, чтобы ей противодействовать. Ближайшие дни также обещают быть морозными, поэтому будем бдительными и внимательными", – заявили польские правоохранители.

Они добавили, что в течение последних дней, на фоне последних прогнозов погоды, проверили более 15 тысяч мест, где могут находиться люди, которым грозит переохлаждение.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша одна из первых стран, которая начала помогать Украине пережить аномальную зиму. В частности, чиновники обоих государств договорились увеличить пропускную способность импорта газа с 15,3 до 18,4 млн кубометров в сутки как минимум до конца апреля 2026 года. Как говорят в Минэнерго, это позволит нарастить запасы топлива и усилить стабильность теплоснабжения для населения и критической инфраструктуры.

Отметим, что обморожение – не единственная неприятность, которую может нанести нам мороз. Существует также холодовая травма – состояние не менее опасное. Это довольно серьезное испытание для организма, которое может закончиться очень плохо, если вовремя не среагировать. OBOZ.UA здесь собрал рекомендации, как распознать холодовую травму, как от нее уберечься, и как оказать первую помощь.

